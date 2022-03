Buggyra vyrazí na 46 závodů, rozjede se po dvou kontinentech

„Čekají nás víkendy, během kterých se budou krýt závody tahačů, NASCAR, GT, Lamborghini a testování, do toho příprava na Dakar 2023,“ uvedl týmový šéf a majitel Martin Koloc. „Teď se tak zabýváme především logistikou.“

Hlavním bodem Buggyry je evropský šampionát tahačů, do kterého stáj nasadí opět mazáka Adama Lacka, který zaútočí na titul, a mladíka Téa Calveta, jenž má za cíl skončit v elitní šestce. „V Evropě se jedná po F1 o druhý nejsledovanější šampionát,“ tvrdí Koloc. „Průměrná návštěvnost 400 tisíc lidí, sestřih ze závodů má průměrný roční dosah 95 milionů diváků, sociální sítě oslovují 190 milionů fanoušků.“

Startuje se v květnu v Misanu, Most je na programu v září, v plánu je osm víkendů. „Po dvou letech se vracíme i na slavný Nürburgring. Největší truckerský podnik nejprve zastavil covid a vloni ničivé záplavy, snad se letos dočkáme,“ věří šéf komunikace Jan Kalivoda.

V Mostě se Buggyra představí i při evropské sérii NASCAR, v níž startují Aliyyah a Yasmeen Kolocovy. „Dostali jsme nabídku, která nešla odmítnout. Roční dosah každého z šesti závodů je skoro 300 milionů domácností,“ řekl Koloc. „Jedná se především o chlapské závodění, testování ovšem ukázalo, že ani zdaleka nemusíme být jenom do počtu. Ale cíl teď nejsem schopen stanovit.“

Lamborghini Super Trofeo Europe se zúčastní tým Mičánek motorsport powered by Buggyra, vytrvalostní sérii GT pojedou sestry Kolocovy. „Jedná se o prestižní závody na slavných okruzích,“ podotýká Koloc. Jeho dcery s buginami Can-Am jsou zapsané do terénních závodů Middle East Cup for Cross country Bajas v Jordánsku, Kataru, Saúdské Arábii a Dubaji. Buggyra se objeví i v sériích cestovních vozů TCR Eastern Europe a ESET.