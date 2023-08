Mladí jezdci versus Kopecký. Trojice z východní Moravy se už přibližuje

Na tratích, kde 41letý Kopecký dominoval už jedenáctkrát a které má tak rád, mu zatím nestačí. Ale přibližují se mu stále víc.

27letý Adam Březík, 23letý Dominik Stříteský a 24letý Erik Cais se letos seřadili od čtvrtého do sedmého místa (mezi ně se na pátou příčku vklínil jen 31letý Filip Mareš, pocházející z Mladé Boleslavi), od vítěze je dělilo od 51 vteřin do minuty a 11 sekund.

Nastupující generace. Do nejlepší sedmičky letošní Barum rally se prosadili (zleva) Adam Březík, Dominik Stříteský a Erik Cais.

„Doufám, že Honza to bude mít těžší a těžší, že mladší půjdou víc a víc dopředu,“ poznamenal Cais. „Ale je to tak, že mladší se stávají staršími, takže je tady otázka, kdy se to potká na stejné úrovni,“ zavtipkoval. Každopádně trio z východní Moravy, které stejně jako šampion pilotuje Škodu Fabii (i když různých modifikací), stále víc naznačuje, že dříve či později může po Kopeckém – a Václavu Pechovi, jenž je podobně rychlý – převzít otěže tuzemského rally sportu. Teď je sice dělila minuta, ale na některých soutěžích s ním dokážou držet krok.

Cais ho ve Zlíně málem porazil před dvěma lety, jenže z prvního místa havaroval v poslední rychlostní zkoušce. Stříteskému se to dokonce senzačně povedlo na začátku prázdnin na Bohemii.

„Vždycky když už si myslíme, že ho porazíme, vytáhne něco dalšího z rukávu,“ ocenil šampiona Březík. „Rádi bychom ho porazili, ale má nepřeberné množství zkušeností a miliardy ujetých kilometrů v závodním voze.“

Všechny debaty o tom, kdy tato trojice bude rovnocenným soupeřem Kopeckého, se točí kolem jediného slova. Tím jsou zkušenosti. Bývalý mistr světa i Evropy a desetinásobný mistr republiky jich má víc než celé trio dohromady.

Dominik Stříteský a Jiří Hovorka na trati Barum rallye Zlín

„Honza si umí poradit v každé krizové situaci,“ uvědomuje si Březík. „Umí jet pod tlakem, takže není jednoduché dostat ho pod něj. Neustále si to umí hlídat.“

Kopecký je protivník, který soupeřům neodpouští chyby. Sám se jich dopouští jen minimálně, takže je jasné, že stejně na tom musí být i jeho protivníci. Jinak nemají šanci. „Jede se strašně rychle a už není moc kam zrychlovat, takže je potřeba chytit rytmus,“ naznačil Stříteský. Obhájce v letošním ročníku ani nezačal nejrychleji. Držel se v mírném odstupu, čímž naopak dostával pod tlak soupeře. A ti to nevydrželi a chybu udělali. Ať šlo o defekt, „hodiny“ na trati nebo Stříteským zmíněný nepříliš optimální rytmus jízdy.

„Odvedl neuvěřitelnou práci a pořád je to pan Kopecký,“ uznal Cais, který krátce vedl.

I když to zní paradoxně, sám Kopecký je nadšený z toho, že mu přibývají domácí soupeři. Důvod? Přetahování se s dalšími jezdci je i pro něj mnohem zajímavější než sólo jízda za vítězstvím.

„Mám radost z toho, jak jeli,“ ocenil protivníky v cíli Kopecký. „Adam Březík jel špičkově a mrzí mě, že v poslední erzetě mu to nevyšlo na bronz. Jsem přesvědčený, že s autem, které má, by to mělo jít. Ale to jsou zkušenosti, možná trochu nervy. Je to furt mladý kluk. Chce se to víc soustředit a šlapat do toho.“

Stříteský s Březíkem by letos měli dostat ještě jednu šanci Kopeckého předčit. Potkají se na závěrečné soutěži mistrovství republiky v Pačejově, kde si to spolu rozdají o celkové stříbro v mistrovství republiky. Motivaci tedy budou mít víc než dostatečnou.

Cais, jenž preferuje starty v mistrovství světa a Evropy, vyzve Kopeckého asi až v následující sezoně. Někdejší tovární jezdec Škody Motorsport totiž nemá v plánu Středoevropskou rally, která je součástí nejvyššího seriálu. Naopak Cais tam pojede.