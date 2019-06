Před rokem naháněl Sorda, teď se Jakeš stal tváří Barumky

Jeho vůz Škoda Fabia R5, v níž sedí spolu s navigátorem Petrem Machů, se objeví na plakátech, billboardech i všech propagačních materiálech.

„Nikdy by mě nenapadlo, že k něčemu takovému může dojít. Je to pro mě čest,“ netají se Jakeš.

Znamená pro vás to, že jste se stal tváří Barum rally, ještě něco dalšího?

Přinese to samozřejmě tlak na výsledek, ale to až tak neřeším. Jakmile si dám helmu na hlavu, všechno ze mě spadne. S tím jsme do tohoto projektu šli. Věděli jsme, že jakmile nás Martin (Samohýl, šéf týmu) začne podporovat, bude chtít, abychom tady byli vidět. Takže se na to připravujeme od začátku sezony.

Samotný Samohýl to potvrdil svým prohlášením, že Barum rally je pro tým alfou a omegou letošní sezony...

Bude to velké. Poté, co se nám vydařil loňský ročník, kluci očekávají dobrý výsledek. Ale loni pršelo, což je naše výhoda, zatímco na suchu zatím na ty nejrychlejší nestačíme. Budeme se modlit, aby to s počasím vyšlo jako loni, protože pak jsme schopni s nimi jet.

S nastavením fabie na suché silnice bojujete od začátku sezony. Budete před Barumkou víc testovat?

Není na to prostor. Auto se musí po každé soutěži rozebrat a zkontrolovat, takže moc volných dnů tam není. Ale snažíme se a před Barumkou jsme nějaké testy naplánovali.

Před rokem jste tady těsně ztratil souboj o třetí místo se Španělem Sordem, který před týdnem ovládl světovou soutěž na Sardinii. Oživilo to vaše vzpomínky na loňskou bitvu s členem továrního týmu Hyundai?

Už loni přijel z Německa, kde vyhrál nejtěžší zkoušky a vedl. Bavili jsme se spolu na přejezdech, kde nám nabídl vodu, jídlo a ptal se, jaké nastavení jedeme. Od takové závodní hvězdy to potěší. Jsou to příjemné vzpomínky.

Asi je zbytečné se ptát, jestli byste si s ním ten souboj chtěl zopakovat...

Loni říkal, že se vrátí. Ale stejně to nerozhoduje on. Jako větší tahák bych ale viděl, kdyby se Hyundai rozhodl poslat (devítinásobného mistra světa) Loeba. Nabízí se to. Vždyť Barumka se jede týden před Německem. Na druhou stranu kluci z mistrovství světa budou asi ve stejném termínu testovat své vozy WRC. Bohužel se to trochu bije. Sám jsem zvědavý, kdo nakonec přijede.

Stejně jako loni vyvrcholí Barum rally nejdelším testem Kašava, který měří skoro 25 km. Co na to říkáte?

Vůbec mi to nevadí. Když už má někdo náskok, tak nejdelší zkouška na závěr je pro něj nezáživná. Ale loni to byl tahák, bojovalo se až do konce. Nejen já se Sordem, ale i na úplné špici. Z tohoto hlediska je to pro závodníky dobré.