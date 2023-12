Novotný o Vémolovi: Hrozivé, ale já v Piráta věřil od začátku. Je načase konec?

Jaké první myšlenky vám běžely hlavou?

Nic zásadního. Lidi se mě na to vždycky ptají, ale já jsem připravený, že Karlos může prohrát. Pirát (Krištofičova přezdívka) na mě hned skočil a já ho mám vážně rád. Celou kariéru to k němu cítím, vždycky jsem se ho zastával. Takže jak moc šťastný jsem byl pro něj, tak moc šílené bylo vidět padat Karlose.

Co jste si u toho říkal?

Jak padal pomalu bezvládně k zemi a ty vidíš, jak z něho odchází ta touha po vítězství a celý ten „hajp“ mizí někam dopr... Je mi za něj smutno, protože vím, čím si projde. Jak ho to bude užírat a jak to bude prožívat. Vybuchlo to u mě do obou stran.

Vémola prohrál letos už podruhé, v květnu nestačil na Patrika Kincla. Je tedy správné, že míří ke konci kariéry?

Prohry patří k životu. Když začneš prohrávat v tenise, samozřejmě se člověk takhle neptá, protože v MMA ta prohra vypadá hrozivě. A je hrozivá. Vždyť jde o nejtvrdší sport na světě. Ale Karel vždycky po prohře vstal a začal znovu vítězit. Tohle rozhodnutí musí udělat on, ovšem ne nadarmo ohlásil konec.

Neruda o K.O. Promotér organizace Pavol Neruda: „Knokauty od Attily i od Piráta jsou šokující. Já Pirátovi fandím celou kariéru, jsem s ním od prvních zápasů a mám z jeho vítězství velkou radost. Je to pro mě emotivní. Mluvil jsem s Attilou a je tu jedna pravda. Řekl, že teď musí být velice opatrný, aby Karlose před červnovým soubojem nepodcenil. To by byla nejnebezpečnější věc podcenit Karlose.“

Ano?

Sám cítí, že se mu to dělá čím dál těžší, že ten sport jde strašně dopředu a práce s mladými kluky je den ode dne těžší. Byť zrovna Pirát není o tolik mladší (Vémolovi je 38, Krištofičovi 34). Karlovo tělo není nekonečné, jeho kariéra taky ne, ale podívejte se, s kým prohrál. To jsou jen top borci.

Dokážete upřímně říct, jak bude jeho odchod organizaci bolet?

Já si upřímně myslím, že už jsme bez Karlose dlouhou dobu byli a byl to do té doby ten nejlepší rok (od března 2021 do června 2022). I dál to budou bez něj ty nejlepší roky, my tomu věříme. Stejně jako když UFC nemá Conora McGregora, tak taky zažívá nejlepší roky. Jasně, s ním by byly ještě lepší a s Karlosem by vždycky byly lepší. Není tu nikdo jako on, nikdo není ani blízko za ním, ale život jde dál.

Jak jste došli k tomu, že tenhle zápas bude mít smysl? Přiznám, že mně ten souboj přišel zprvu nevyrovnaný. Vy jste věřil?

No já jo. Když mi Karlos o Pirátovi řekl, nemohl jsem mu říct, ať si dá pozor na to, co si přeje, i když mě to v hlavě napadlo. Vím, čeho je schopný. Viděli jste to s Patrikem Kinclem. Patrik dominoval čtyři kola, ale v pátém zničehonic chyběla minuta navíc a mohlo to dopadnout jinak. A Pirát taky nevypadal jako dřív.

Ano, před Vémolou prohrál tři zápasy ze čtyř.

Prohra s Lohorém, ne moc hezké vítězství nad Polívkou, Bryczek ho sundal za pár vteřin... Ale to je krása toho sportu, přináší vrcholy a pády. Pirát je talentované zvíře, těžko ho ukončíte a jakmile jsem mu zavolal, bylo mi jasné, že ten zápas bude daleko těžší, než si všichni myslí.

Před čtyřmi lety na stejném místě v podobný čas okolo teprve druhé minuty zápasu Vémolu knokautoval Attila Végh. Teď Krištofič. Které K.O. je pro vás víc překvapivé?

Upřímně? Rozhodně Pirátovo. Attila se v minulosti stal šampionem organizace Bellator, naopak Pirát měl za sebou ty prohry. Ale věřil jsem, že i on může Karlose přemoct. Věřil jsem v něj od začátku. Udělal všechno perfektně a teď zažíváme déjà vu.

Jaké?

Čeká nás v červnu odveta mezi Karlosem a Attilou. Tehdy všichni říkali, že Attila je po prohře a bude to nuda. Pak tu Karlos seděl a ptal se, co s ním bude dál. Teď jsme tu znovu. Attila je určitě za Piráta rád, ale ví, že Karlos se na svůj poslední zápas kariéry připraví šíleně. Jestli teď všichni věří, že to pro Attilu bude snadné, tak my víme, že to nikdy snadné není.

Ještě ke Kinclovi. Ten poslední dobou naznačuje, že pošilhává po přestupu do polské organizace KSW. Jak moc tohle řešíte, přece jen mu na jaře končí s Oktagonem smlouva a teď je jako šampion střední váhy zraněný.

My to neřešíme vůbec. Hodně lidí Patrikova slova překrucuje. Já tahle slova z jeho úst nikdy neslyšel, vždycky jen vidím bombastické titulky, ale ta vyjádření jsou v kontextu jiná.

Pro iDNES.cz řekl, že má stále v hlavě, že by chtěl dokázat na druhý pokus získat v KSW titul.

Mně tohle nikdy neřekl a zatím máme smlouvu. Když jsem mu nastínil, jaké s ním máme plány, řekl: „Jo, super, to mě zajímá.“ Takže jsem v klidu. Já umím žít i bez Patrika Kincla. I bez Karlose Vémoly nebo Attily Végha. Oktagon je větší než jedno jméno, a tak by to mělo být.