Zničil Vémolu: Dřív jsem k němu cítil hněv. Nepiju, ale na tohle si pivo dám

Co cítíte?

V kleci se ve mně střídal tobogán emocí. Mám se smát? Křičet? Plakat? Naplnilo mě to štěstím. Já dokážu vyhrát velký zápas! Cítím obrovské zadostiučinění. Karlos je legenda naší scény, o to víc to sladký vítězství chutná.

Vémolovy prohry 8. Slovák Samuel Krištofič, 2023, Oktagon: 1:48, K.O. 7. Čech Patrik Kincl, 2023, Oktagon: 25 min, na body 6. Slovák Attila Végh, 2019, Oktagon: 2:07, K.O. 5. Švéd Jack Hermansson, 2015, WFS: 2:08, submise 4. Brazilec Caio Magalhaes, 2013, UFC: 7:49, submise 3. Francouz Francis Carmont, 2012, UFC: 6:39, submise 2. Brazilec Ronny Markes, 2011, UFC: 15 min, na body 1. Američan Jon Madsen, 2010, UFC: 15 min, na body

Jste dojatý.

Dojímá mě, že se chlapec, kterému nikdo nedal šanci, v životě nevzdal a nepochyboval o sobě. Tvrdou dřinou se přenesl přes všechny zlé věci a nakonec to sluníčko vyšlo.

Vy jste knokaut v prvním kole sliboval. Kde se ta predikce vzala?

Připravovali jsme se na Karlose velice podrobně deset týdnů. Když něco děláte s přesvědčením, nemůžete pochybovat, že to nevyjde. Řekl jsem, že to udělám, protože jsme trénovali, jak ho donutit zůstat v mlýnku (přestřelce v postoji). Věděl jsem, že v něm budu nebezpečnější než Karlos a že když trefím...

Byl pro vás souboj osobní? V minulosti mezi vámi byla zlá krev.

Pro mě to právě bylo velmi neosobní. Když jsem byl mladší a on mě znevažoval, že jsem fejkový šampion, cítil jsem k němu hněv. Ale v životě jsem dospěl, narodila se mi dcera a dal jsem se na nějaké buddhovské a samurajské učení. Zjistil jsem, že on sice navenek něco dělá a říká, ale ve skutečnosti ani jeden do světa toho druhého nevidíme. V zápase s Patrikem Kinclem se to ukázalo.

Co myslíte?

Tam jsem ten trash-talk opravdu procítil, šel jsem do klece s chutí mu ublížit. Trénoval jsem a nakonec jsem proti němu nic neukázal (v roce 2022 s ním prohrál na body). Všechno to zlo a zášť v srdci tě brzdí v rozletu. Nedělá tě dobrým člověkem a je potřeba to ego posunout. Dnešek je důkazem.

Nedostal se vám do hlavy?

Ne. Nevím díky čemu, asi v ní mám něco špatně (smích).

Myslíte, že jste ho skutečně přiblížil konci kariéry?

Prohra vás nikdy nenamotivuje. Možná, že to umocní jeho pocity. Teď si podle mě dá klid, sedne si s rodinkou a vše si rozmyslí. Já byl po prohře s Robertem Bryczekem taky demotivovaný. Ale nevzdal jsem se a teď jsem šťastný.

Navíc vypadáte klidně.

I před zápasem jsem byl výrazně klidnější. Ani nevím, jak je to možné. V hale mě už teda nervozita začala chytat a začal jsem běhat na WC jako vždycky, ale nakonec jsem si řekl, že tohle miluju, tak proč pochybovat. Přesvědčil jsem sám sebe.

Trefil vás nějaký úder vážněji?

Ne ne. Něco tam padlo, do ramene, něco do hlavičky, ale já snesu hodně. A hlavně jsem v přestřelkách nebezpečný.

Překvapilo vás, že s vámi chtěl Karlos boxovat?

On nechtěl. Já ho do té pozice dotlačil. Neustupoval jsem a zůstával před ním. Kdybych před ním utíkal, hodí mě na zem, jenže on musel jít do toho mlýnku.

Co jste pak křičel Ondřeji Novotnému do mikrofonu?

Že je zabiják zpět.

Hned po svém vítězství Krištofič spěchal k televizi, aby sledoval počínání svého krajana Vlasta Čepa. Ten ale svůj zápas o titul střední váhy nezvládl:

Robert Rampa @RampaRobert15 Minuty po největší výhře v kariéře. Po zápase za miliony. Hlavní, co Piráta zajímá: Už Vlasto vyhrál? #oktagon51 https://t.co/hmr3ikrj0D oblíbit odpovědět

Jak budete slavit?

Já jsem výrazný abstinent, alkohol nepiju, ale teď jsem nakloněný tomu, že se tu nechám přesvědčit a nějakou tu Coronu nebo pivo si do města půjdu dát.

Jaký jste měl pocit z fanoušků v O2 areně?

Mile mě překvapili. Poslední dva zápasy to tu takhle přátelské nebylo. Dnes jsem slyšel i skandování. Poměrně dost jich bylo na mojí straně.

Vémolu by měl v červnu čekat zápas s Attilou Véghem. Co myslíte, že teď bude?

Asi by se to organizaci promovalo lépe, kdyby vyhrál, ale já jsem rád za „bad boye“, rád jsem to Oktagonu zkazil.

Mluvil jste už s Attilou?

Gratuloval mi. Je to můj mentor, obdivuju ho. On mě inspiroval.

On svého vítězství nad Vémolou využil řádně. Vkročil do světa šoubyznysu. Co plánujete vy?

Taky si to umím představit. Považuju se za malého šoumena. Jen to musí být věci, které mi jsou vlastní. Něco, co ve mně vnitřně vyvolá nějaké dobrodružství.

A co odveta s Kinclem?

Přijal bych ji, ale to není na mně. Uvidíme, jak se to bude v divizi vyvíjet a co život přinese.