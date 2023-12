Na rozdíl od jiných se mě Pirát nelekl, říká Vémola a avizuje poslední zápas

Krištofič rozcupoval všechny papírové předpoklady a Vémolovi v pátek uštědřil nejrychlejší a nejtvrdší knokaut kariéry.

Český šampion polotěžké váhy Oktagonu (93 kg) zůstal nečekaně v postoji, soupeře se mu nepodařilo hodit, a tak se s ním pokusil zběsile boxovat. Dva údery poslaly jeho bezvládné tělo k zemi, dlouho pak zůstával v péči lékařů.

Z areny nakonec odešel po svých, zahalený v mikině s kapucí.

„Nebudu vám tady říkat, že každá prohra vás posune k vyššímu cíli. Tomu sám nevěřím. Já už nahoře byl a ta prohra mě nikam neposune. Možná je čas si uvědomit, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stav čas nezastavíš,“ začal Vémola v sobotu večer na Instagramu.

Osmatřicetiletý Vémola už po květnové prohře s Patrikem Kinclem o titul střední váhy předeslal, že chce brzy ukončit kariéru. Duel s Krištofičem měl být za odměnu.

Vždyť 34letý Slovák v pátek nastupoval do klece s bilancí tří porážek z posledních čtyř duelů. K tomu platí za postojáře, na zemi nikdy nevynikal a právě výhru díky škrcení na zemi Vémola veřejně plánoval.

Navíc „Pirát“ souhlasil s domluvenou vahou 88,5 kilogramu i přesto, že ještě před nedávnem shazoval až do veltrové váhy na 77 kilogramů.

„Nechávám mladé kluky, aby mě porazili, což by se kdysi dávno nikdy nestalo. Tím nechci Pirátovi upírat jeho výkon, na rozdíl od jiných se toho zápasu nelekl a dal si do hlavy, že mě v prvním kole knokautuje, až se mu to povedlo. Velká gratulace a respekt,“ poklonil se český veterán.

Teď by ho měly – pokud opravdu dodrží avizovaný plán a brzy se s MMA rozloučí – čekat poslední měsíce aktivní kariéry.

Ty zasvětí přípravě na odvetu s Attilou Véghem, který ho jako jeho učeň Krištofič na tom samém místě knokautoval před čtyřmi lety.

Utkat se mají osmého června na fotbalovém stadionu v Edenu, kam by se mohlo vejít okolo 26 tisíc lidí.

„Jsem v bojových sportech přes třicet let a nechci to zakončit dvěma prohrami. Lidi si nepamatují, co jste dokázali, ale jak jste skončili. Už teď se zavřu a začnu makat na svůj poslední zápas. Čas běží a věk letí. Jestli chci kariéru a reputaci nějak zachránit, musím v červnu zvítězit.“