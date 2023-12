Zlomená očnice bortí Kinclovy plány. A proč nevyšla trilogie s Vémolou?

Končil trénink, s parťákem jeli o víkendu poslední kolo ostrých výměn, když přišel jeden horlivý úder. Koleno narazilo do obličeje a Patriku Kinclovi se zamotala hlava. Odnesly to tvář, ret, zuby a předně očnice. Praskla. Elitní český MMA zápasník a šampion střední váhy Oktagonu do 84 kilogramů je na několik týdnů až měsíců ze hry. Hrozí mu i operace.