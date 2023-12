I vegani můžou dělat profisport. Zápasnice o stravě i návratu do klece

Dvakrát se stala šampionkou ukrajinské organizace WWFC. Zápasila rovněž v Japonsku a v americké ženské organizaci Invicta FC. Toulavé boty už ale odhodila: „Teď mě láká titul v Oktagonu.“

Že by se po mateřské pauze k zápasení nevrátila, to ať vás ani nenapadne. Po víc než dvouleté pauze se chystá opět do klece. A hned v nabité O2 areně. Nikoli ve své tradiční slámové váze (do 52,5 kg), ale v domluvené do 55 kg.

„Ještě totiž kojím, nechtěla jsem při shazování příliš dehydrovat tělo, což by mohlo kojení ohrozit. Řešila jsem to i s laktační poradkyní,“ poví kudrnatá zápasnice, zatímco ve vedlejší místnosti klidně oddychuje sedmiměsíční synek.