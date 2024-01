Neotřelý trénink krále Tour de Ski. Zocelily ho i ledová voda či padák

„Něco úžasného,“ rozplýval se pětadvacetiletý Nor, když zvládl i poslední etapu s výjezdem na obávanou sjezdovku Alpe Cermis. „Bylo to utrpení, vydal jsem se ze všech sil, ale jsem nesmírně šťastný.“

Že Tour vyhraje některý z Norů, se čekalo. Seveřané vládnou běžeckému lyžování. Ale že to bude právě on? Kdyby mu to někdo řekl před sezonou, ani on sám by asi nevěřil.

Byl tady fenomén Johannes Hösflot Klaebo, který vítězí prakticky kdekoli, kde si zamane. Také Simenu Krügerovi (loni na Tour druhému) experti dávali větší naději. Navíc Amundsen ještě v minulém ročníku balancoval na hraně A-týmu a třeba do sestavy pro Tour se vůbec nevešel.