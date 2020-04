Portyk ovládl popáté za sebou domácí sdruženářskou anketu

„O sezoně nemůžu říci, že se povedla, ale ani to, že mi nevyšla - byl to střed. Samozřejmě od sebe očekávám víc, zvláště když vím, že na to výkonnostně mám,“ řekl čtyřiadvacetiletý Portyk v tiskové zprávě. Odchovanec LSK Lomnice nad Popelkou, který nyní hájí barvy liberecké Dukly, v anketě zvítězil s náskokem před oddílovými kolegy - druhým Ondřejem Pažoutem a třetím Janem Vytrvalem.

Pořadí v anketě, kterou úsek vyhlašuje od roku 2009, určily hlasy 67 závodníků, trenérů, funkcionářů, expertů a novinářů. První dva ročníky vyhrál Pavel Churavý, další dva Tomáš Slavík a v období 2013-2015 kraloval Miroslav Dvořák.