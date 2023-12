Sezonu jedou za zesnulého kapitána. Prioritou není přetahovaná, říká Pazderský

„Hned na začátku letní přípravy nás zasáhla tragická ztráta našeho kapitána Jiřího Plisky, kterému chceme celý tento rok zasvětit,“ uvedl šéf Marek Pazderský na týmovém webu. „Dlouhodobě jsme nejúspěšnějším českým týmem, ale naší prioritou není přetahovaná o to, kdo zrovna bude z Čechů nejlepší. Naopak naší snahou je být co nejlepší na světě, podávat co nejlepší výkony, které jsou v našich silách, časových a finančních možnostech. S tímto krédem jdeme i do další sezony,“ dodal Pazderský.

Pro závody Ski Classics počítá tým z Bedřichova s Karolínou Grohovou, Kateřinou Janatovou, Petrou Hynčicovou, Laurou Stichling a Annou Marií Hejnou. V mužích ho budou reprezentovat Thomas Bing, Václav Sedláček, Martin Jakš a o zbylá místa se poperou Pavel Janeček, Petr Knop a Aleš Bohatý.

V loňské sezoně eD system Silvini Team obhájil ve Ski Classics celkové 14. místo mezi týmy, nejlepším individuálním výsledkem byla 13. příčka Karolíny Grohové z italského Toblachu.

Dlouholetý šéf týmu Marek Pazderský byl navíc vyhlášen nejlepším týmovým ředitelem sezony a vstoupil do Síně slávy.

První dva závody sezony čekají severočeskou ekipu v rakouském lázeňském středisku Bad Gastein. Dnes má na programu týmový prolog a v neděli závod na 35 km. Jedním z vrcholů Ski Classics bude tradičně Jizerská 50, která se uskuteční 11. února.