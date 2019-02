Časomíra selhala, výsledky sjezdu v Crans Montaně bylo třeba změnit

Závod SP v sjezdovém lyžování v Crans Montaně upravené výsledky sjezdu po kontrole FIS 1. Goggiaová (It.) 1:29,77, 2. Schmidhoferová (Rak.) -0,52, 3. C. Suterová -0,59, 4. Hählenová (obě Švýc.) -0,61, 5. Venierová (Rak.) -0,68, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,71, 7. Brignoneová -0,78, 8. Fanchiniová (obě It.) -0,83, 9. Fluryová (Švýc.) -0,97, 10. Miradoliová (Fr.) -1,04. Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 444, 2. Siebenhoferová (Rak.) 354, 3. Štuhecová (Slovin.) 343, 4. Venierová 340, 5. Weidleová (Něm.) 278, 6. C. Suterová 228, ...22. Ledecká (ČR) 84. Průběžné pořadí SP (po 28 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1794, 2. Vlhová (SR) 1075, 3. Holdenerová (Švýc.) 783, 4. Schmidhoferová 697, 5. Mowinckelová (Nor.) 631, 6. Hansdotterová (Švéd.) 547, ...46. Ledecká 129, 100. Capová (ČR) 17.