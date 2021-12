Druhý sjezd lyžařů v Beaver Creeku byl kvůli silnému větru zrušen

Vedení závodu už nemohlo se startem déle čekat, neboť týmy se musejí ještě v neděli přesunout do Denveru. Odtamtud mají naplánovaný let do Evropy, kde příští víkend pokračuje SP technickými závody ve Val d’Isére.

Nedělní sjezd měl být náhradou za závod, který se minulý týden kvůli hustému sněžení nemohl odjet v Lake Louise. Na náročné sjezdovce Birds of Prey se tak od čtvrtka uskutečnily tři z plánovaných čtyř závodů: první super-G vyhrál švýcarský lídr SP Marco Odermatt, v pátek ho porazil Nor Aleksander Aamodt Kilde, jenž v sobotu ovládl i sjezd.

Z celkově šesti plánovaných rychlostních závodů mužů v Severní Americe se tak odjely jen čtyři. V Lake Louise odpadl i super-G, který má nahradit den před Silvestrem Bormio.