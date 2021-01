Fotofiniš pro Riibera. Čeští sdruženáři ve Val di Fiemme nebodovali

SP v severské kombinaci ve Val di Fiemme 1. J. M. Riiber (Nor.) 27:16,1, 2. Frenzel, 3. Geiger (oba Něm.) oba -0,1, 4. Graabak (Nor.) -0,6, 5. Pittin (It.) -0,7, 6. Herola (Fin.) -0,9, 7. Björnstad (Nor.) -1,6, 8. Riessle, 9. Faisst (oba Něm.) oba -1,7, 10. Hirvonen (Fin.) -3,2, ...35. Portyk -1:42,8, 38. Vytrval -2:31,0, 42. Pažout (všichni ČR) -3:14,3. Průběžné pořadí SP (po 7 ze 17 závodů): 1. J. M. Riiber 560, 2. Geiger 371, 3. Frenzel 323, 4. Riessle 318, 5. Lamparter (Rak.) 316, 6. J. L. Oftebro (Nor.) 284, ...28. Portyk 43, 37. Vytrval 16.