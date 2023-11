Sdruženáře čeká premiéra kompaktního závodu, novinka budí skepsi

Podle pravidel kompaktního závodu se bude jako tradičně nejprve soutěžit na můstcích, rozestupy po skocích jsou ale předem dané. Vítěz skokanské části tak do běhu, který bude z 10 km zkrácen na 7,5 km, vystartuje s náskokem šesti sekund před druhým nejlepším skokanem, po 90 sekundách bude na trati celé pole závodníků. V běhu tak budou všichni v těsném kontaktu a dobří skokani si nemohou vypracovat větší náskok.

„To je to, co chceme vidět: skoky jako začátek a boje na běžecké trati,“ řekl nový šéftrenér německé reprezentace a bývalý vynikající sdruženář Eric Frenzel.

Jasně nejlepší skokan mezi sdruženáři Jarl Magnus Riiber z Norska ale z novinky nadšený není. „Jsem pro to, aby kombinace zůstala kombinací. Vyhrát by nakonec měl nejlepší skokan a běžec,“ řekl osminásobný mistr světa a čtyřnásobný vítěz SP z let 2018 až 2022 televizi NRK. V novém formátu je podle něho jedno, zda jste dobrý nebo špatný skokan.

V nadcházející zimě jsou v SP na programu tři kompaktní závody pro muže a dva pro ženy. V nové kategorii se bude rovněž bojovat i o malý křišťálový glóbus. „Uvidíme, jestli to bude spravedlivé. Společně s hromadným startem, který má zase tendenci upřednostňovat dobré skokany, získáme dobrou rovnováhu,“ řekl ředitel závodů FIS Lasse Ottensen.

V závodech s hromadným startem se nejprve běží, teprve poté přijde na řadu skokanská část. Třetím dlouhodobě zažitým formátem je gundersenova metoda, kdy se po skokanské části podle dosaženého výkonu vypočítá závodníkům odstup do běhu.