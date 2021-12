Sdruženář Riiber si v Otepää připsal páté vítězství v sezoně SP

Čtyřiadvacetiletý Riiber vyrážel na desetikilometrovou trať s náskokem 44 sekund před nejbližším soupeřem a přibližně stejný odstup si udržoval po celou dobu. Souboj o další místa na stupních vítězů nakonec ve dvanáctičlenné skupině pronásledovatelů vyhrál Němec Fabian Riessle před krajanem Julianem Schmidem. Za čtyřnásobným mistrem světa finišovali s odstupem 33 sekund.

Suverén posledních let přidal do sbírky 41. vítězství v kariéře a opět se v historické tabulce ze třetího místa přiblížil Ericu Frenzelovi (43) a rekordmanovi Hannu Manninenovi (48). V této sezoně vyhrál Riiber všechny závody, do nichž nastoupil. Nezasáhl jen do druhého dílu ve finské Ruce, kde byl po kvalifikačním skoku diskvalifikován kvůli kombinéze.

Podobně suverénní je mezi ženami Riiberova krajanka Gyda Westvoldová Hansenová, která vyhrála i čtvrtý závod SP sezony. Sedmnáctiletá česká reprezentantka Tereza Koldovská do běhu startovala z posledního místa po skoku, na pětikilometrové trati své postavení nevylepšila a uzavírala pole 23 klasifikovaných sdruženářek.