Sdruženář Vytrval byl ve Val di Fiemme osmadvacátý, vyhrál Lamparter

Itálie

Muži: 1. Lamparter (Rak.) 25:49,8, 2. Geiger -16,5, 3. Frenzel (oba Něm.) -16,7, 4. Graabak (Nor.) -30,2, 5. Rydzek (Něm.) -30,7, 6. Seidl (Rak.) -30,7, 7. A. Watabe (Jap.) -36,4, 8. J. L. Oftebro (Nor.) -42,5, 9. Fritz (Rak.) -44,2, 10. Riessle (Něm.) -54,3, ...28. Vytrval -2:07,7, Portyk (oba ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 22 závodů): 1. J. M. Riiber (Nor.) 700 b., 2. Lamparter 520, 3. Geiger 430, 4. Weber (Něm.), 5. Frenzel 334, 6. J. L. Oftebro 270, ...33. Portyk 24, 42. Daněk 8, 47. Vytrval 4.

18:00 běh ženy