V týmu nechybí ani obhájkyně křišťálového glóbu ve Světovém poháru Ramona Hofmeisterová.

Nová sezona snowboardistů by měla začít 28. listopadu v dějišti budoucích olympijských her v Pekingu závodem v Big Airu. Alpské disciplíny mají start naplánovaný o týden později v ruském Bannoje. Vrcholem bude únorové mistrovství světa v Čang-ťia-kchou v Číně, kde by Jörgová ráda obhájila titul.