Třetí, třetí, druhá. Proč Vlhová čeká na triumf. Není v top formě, ví kouč

Ne, o žádný propadák se nejedná.

Ve Světovém poháru byla čtyřikrát třetí, jednou druhá a v celkovém hodnocení seriálu je za americkou suverénkou Mikaelou Shiffrinovou. Co by za to většina lyžařek dala.

Jenže ona tato umístění musí vnímat jinak. A skutečně vnímá.

„Pořád chci být nejlepší, být na pódiu stejně, jako to chtějí i moji fanoušci. Jenže to letos nejde tak snadno,“ říká sedmadvacetiletá Vlhová.

V loňské sezoně vyhrála šest pohárových závodů, získala malý glóbus za slalom speciál a v nejtočivější disciplíně vybojovala zlato na olympijských hrách v Pekingu.

V kariéře slavila už na všech velkých akcích, na kterých mohla. Splnila si, co kdy chtěla dosáhnout.

Slovenská lyžařka Petra Vlhová na trati obřího slalomu v rakouském Semmeringu.

Letos však tak dominantní není. Už to nejsou tak precizní jízdy, neoplývá takovou energií a sílou. Třeba na konci roku při druhém obřím slalomu v Semmeringu skončila dokonce sedmá, což je příčka, kterou v technických disciplínách takřka nezná. Vždyť v rámci Světového poháru skončila mimo elitní pětku naposledy před téměř rokem v Kranjské Goře.

Není v loňské top formě

Vlhová se po loňské veleúspěšně sezoně potýkala se ztrátou motivace. Říkala si: A co bude dál? Co mě požene?

Dokonce prý zvažovala i konec kariéry.

„Když dosáhnete životního snu, je logické, že zvolníte,“ chápal tehdy Matej Gemza, asistent hlavního trenéra Maura Piniho. „Abyste to překonali, musíte najít nový cíl. Jde o velkou chemii. Snažili jsme se jí pomoct, ale bylo důležité, aby ho našla sama od sebe. Rozhodnutí bylo z osmdesáti procent na ní, zbytek jsme tvořili my a rodina s blízkými.“

Motivaci ale nakonec nalezla. „Sport stále miluju. Pořád mám v sobě ten vnitřní oheň,“ líčila.

Závodit a triumfovat tedy stále chce. Tak v čem její vítězné čekání vězí?

„Chybí jí energie a také zdraví,“ pozoroval její švýcarský kouč Pini v rozhovoru pro Šport.sk. „Vždycky říkám, že když tělo není v perfektním stavu, doplatí na to i mentální stránka. A my tuto situaci právě zažíváme.“

VYHRÁLA UŽ VŠE. Slovenka Petra Vlhová získává zlatou medaili ze slalomu na hrách v Pekingu.

Obzvlášť před Semmeringem si toho Vlhová vytrpěla. Několik dní před starty onemocněla. Tři dny v podstatě nic nejedla, první normální chod do sebe dostala až den před závodem.

„Dokonce jsem se rozmýšlela, jestli vůbec nastoupím,“ říkala. „Měla jsem teplotu, skoro nechodila. Nechala jsem tomu ale čas a říkala si, že se rozhodnu až v den závodu. Jsem bojovník, chtěla jsem stát na startu.“

I proto druhou, sedmou a čtvrtou příčku z Rakouska tentokrát brala.

„V prvním obřím slalomu byla excelentní,“ hodnotil trenér. „Až nás to překvapilo, zřejmě pomohl adrenalin. Ve druhém jsme jasně viděli, že jí chyběly síly. Ve slalomu speciál ale znovu udělala krok vpřed, což je dobré znamení. I když se jí nedaří, stále je blízko nejlepším. Musíme však pokračovat v práci. Víme, že Petra není v top formě, v jaké byla minulou sezonu.“

Načerpat síly, učinit restart

Na tom, proč stále čeká na vítězství, mají podíl i její soupeřky. Zejména její největší rivalka Shiffrinová je ve skvostné formě. Už čtyři klání v řadě nepoznala přemožitelku a má nakročeno k tomu stát se co do počtu triumfů nejlepší lyžařkou všech dob.

Není to ale jen o Shiffrinové. Skvěle si vede i Švýcarka Wendy Holdenerová, která konečně prolomila prokletí druhých a třetích míst a už dvakrát slavila ve slalomu. Ve formě jezdí i Němka Lena Dürrová, v Semmeringu se na stupně probila i další Američanka Paula Moltzanová.

„Tuhle sezonu mám silnou konkurenci, ostatní děvčata jsou rychlá, předvádějí super jízdy,“ uvědomuje si Vlhová.

Aby je překonala a vrátila se na první příčky, po Semmeringu si naplánovala odpočinek. Potřebovala doplnit vyčerpané zásoby energie, vyčistit si hlavu.

„Jsem ráda, že budu pár dní bez lyží,“ vyhlížela. „Nebude to tak dlouho, ale těším se, že si oddychnu a mentálně se připravím na nový rok.“

A že síly bude potřebovat.

Světový pohár pokračuje v rychlém tempu. Ve středu a ve čtvrtek se v Záhřebu jedou slalomy speciál, sedmého a osmého ledna v Kranjské Goře dva obří slalomy a desátého ve Flachau další slalom speciál.

„FIS (Mezinárodní lyžařská federace) nás asi nemá ráda,“ usmívala se Vlhová. „Ale musíme se s tím vypořádat. Načerpám síly a pokusím se udělat nějaký restart, abych v Záhřebu začala dobře a pak už tak jen pokračovala.“

Což znamená být opět vítězná.