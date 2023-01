Vlhová o Špindlu i Shiffrinové: Jezdit s ní je čest, někdy ale i demotivující

Na závody ve Špindlerově Mlýně v roce 2019 se vám asi musí vzpomínat hezky, že?

Určitě. Jsou to celkově velmi příjemné vzpomínky. Cítila jsem se tam jako doma a měla jsem i to štěstí a dobrou formu, že jsem dokázala vyhrát obří slalom. I proto se už nemůžu dočkat.

I při vašem posledním letošním závodě ve Flachau jste měla obrovskou podporu fanoušků. Čekáte v Česku ještě větší?

Myslím, že fanoušků bude ve Špindlu ještě mnohem víc. Je to přeci jen blízko. Mám zprávy, že všichni moji nejbližší pojedou. I z toho soudím, že lidí bude hodně. I jinde vidím, jak za mnou fanoušci jezdí. Špindl si určitě nenechají ujít a věřím, že nám vytvoří skvělou atmosféru.

Vnímáte fanoušky i během jízdy?

Třeba ve Flachau ano. Je totiž specifické v tom, že od startu vidíme až do cíle. Proto jsem je vnímala víc. Jinak ale spíš až jen v momentě, když dojedu do cíle. Na trati je v podstatě neslyším.

V ROCE 2019. Slovenští fanoušci povzbuzují Petru Vlhovou během obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Jak si na sjezdovku ve Špindlerově Mlýně pamatujete?

Nějaké závody za sebou ve Špindlu mám. Jezdila jsem tam, i když jsem byla mladší. Popravdě ale na kopci, kde je Světový pohár, jsem tak často nejezdila. Takže uvidíme, jak to dopadne.

Původně se mělo závodit v obřím slalomu a slalomu. Kvůli nepřízni počasí ale došlo ke změně a pojedou se dva slalomy. Jak to vnímáte?

Jen tak, že jsem se dozvěděla, že to změnili. Nijak hlouběji se nad tím nezamýšlím. Mně je v podstatě jedno, jaké závody tam budou. Důležité je, aby byly.

Právě. Skoro v celé Evropě je špatná sněhová situace, Špindlerův mlýn nevyjímaje.

Sleduju to. Každý vnímá, že letošní zima není zima a chybí sníh. Vnímám to i na závodech. Naposledy jsme třeba měly připravený jen jeden kopec a to bylo všechno. Nikde jinde jsme sníh neviděli. Věřím ale, že se ve Špindlu závody odehrají a podmínky je nepřekazí.

Slovenka Petra Vlhová získává zlatou medaili ze slalomu. (9. února 2022)

Ve své kariéře jste vyhrála už vše, co se dalo. Po loňské sezoně jste říkala, že jste měla problém se ztrátou motivace. Teď už je vše v pořádku?

Po zlatu na olympiádě to bylo s motivací těžší. Byla takovým mým posledním snem a cílem. Dostala jsem se do momentu, kdy jsem vyhrála všechno, a myslím, že bylo přirozené, že jsem motivaci musela znovu najít. Začátky byly trošku těžší, ale získala jsem ji zpět.

Prý jste si po sezoně dala měsíc úplně volno, na lyže jste ani nepomyslela.

Ano. Chtěla jsem si hlavně oddychnout. Určitě to není jen v lyžování, ale i jinde. Když děláte jedenáct měsíců v kuse, potřebuje někdy vypnout a neřešit jen svoji práci. Měsíc jsem se proto snažila vypnout hlavu a lyžemi se nezabývat.

V čem jste si novou motivaci našla?

Mám štěstí, že mám kolem sebe skvělé lidi, kteří pro mě byli i v horších časech. Snažili jsme se pro nalezení motivace dělat to nejlepší. Stále jsem věděla, že mě lyžování baví, že mám chuť, jen ještě musí přijít ta motivace. Nedokážu říct jak nebo kde, ale nakonec jsem ji znovu nalezla a jsem za to vděčná.

V letošní sezoně jste dlouho sbírala třetí či druhá místa. Byl pro vás lednový triumf ve Flachau velkou úlevou?

Říkala jsem si: Konečně jsem vyhrála. Cesta byla dlouhá. Vím, čím vším jsem si od posledního vítězství ve Světovém poháru prošla. O to větší emoce jsem měla.

Tři nejlepší lyžařky z obřího slalomu v Semmeringu. Zleva druhá Slovenka Petra Vlhová, vítězná Američanka Mikaela Shiffrinová a třetí Italka Marta Bassinová.

Vítězství nepřicházejí snadno i kvůli vaší soupeřce Mikaele Shiffrinové. Letos podává suverénní výkony a už jen čtyři prvenství ji dělí od rekordu Ingemara Stenmarka v počtu 86 triumfů ve Světovém poháru. Co na ni říkáte?

Myslím, že překonání rekordu je jen otázkou času. Je to sport, je dobře, že se rekordy překonávají. Jezdí dobře, vyhrává. Myslím, že budu jednou vzpomínat na to, že jsem s ní mohla závodit. A že jsem ji i dokázala porazit. Ne jednou, ale víckrát.

Říkáte si někdy, že je tak trochu k naštvání, že jezdíte v její éře? Nebo naopak máte o to větší chuť makat a vyrovnat se jí?

Je pro mě čest s ní závodit. Ale ano, někdy je to těžší… (úsměv). Jezdit s někým, kdo stále vyhrává. I když se snažíte dělat všechno, pořád vám to nevychází, je někdy demotivující. I proto mě tolik potěšilo vítězství ve Flachau. Porazit Mikaelu v momentální formě je hrozně těžké. Mně se to ale povedlo, což svědčí o tom, že i já jsem silná a že na to mám. Takže mě to na druhou stranu může i motivovat.

A jak sledujete další závodnice – třeba Martinu Dubovskou?

Jasně, že ji sleduju. Mám přehled, co se děje okolo. Vím, že poslední dva závody vypadla. Doufám, že se jí co nejdřív začne dařit a bude se zlepšovat.