Odermatt si v Bormiu podmanil super-G, před Haaserem vyhrál téměř o sekundu

Český lyžař Jan Zabystřan odstartuje s číslem 56. Po pádu Itala Christofa Innerhofera, který jel s třicítkou, byl závod přerušen.

Třetí místo obsadil Nor Aleksander Aamodt Kilde, vítěz předchozího super-G ve Val Gardeně Vincent Kriechmayr z Rakouska na něj ztratil 14 setin sekundy a byl čtvrtý. Nečekaný vítěz čtvrtečního sjezdu Francouz Cyprien Sarrazin jízdu nedokončil.

Odermatt si připsal 28. prvenství v SP a čtvrté v sezoně po třech vyhraných obřích slalomech. V super-G se dostal na pódium pojedenácté za sebou. V čele SP má náskok 172 bodů před Rakušanem Marcem Schwarzem, který po pádu ve čtvrtečním sjezdu musel na operaci kolena a sezona pro něj skončila.

„Bylo to další perfektní super-G, vyšlo mi od začátku až do konce. Pohlídal jsem si to na důležitých místech a dařilo se mi plynule navazovat oblouky,“ řekl Odermatt v televizním rozhovoru.