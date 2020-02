Ubývá, přesto je sněhu v Novém Městě na Moravě zatím dost

„Prší už třetí den, dnes má taky pršet. Sníh ubývá jako všude. Padá na něj špína ze stromů, takže to nevypadá moc hezky.“

Také proto se pořadatelé z Vysočina Areny v útěrý chystají na tratě vyrazit. „Chceme je nějak ošetřit, očistit. Abychom se zbavili toho nejhoršího, co spadlo.“

Zároveň organizátoři vyhlížejí příchod chladnějších dnů a nocí. „Sháníme děla, abychom posílili náš arzenál, který máme. A využili pár dní, kdy to půjde, abychom znovu nastříkali stadion a trestná kola,“ připouští Jakeš.

„A hlavně navezli sníh do depa, kde ho máme oproti plánu výrazně méně, než jsme předpokládali,“ zmiňuje sněhový zásobník, který při přípravě tratí před Zlatou lyží pořadatelé vyprázdnili.

„Depo jsme vybrali komplet, ze starého sněhu. Poté se dva dny stříkalo, takže nějaké čtyři hromady jsou. A kdyby bylo zle, tak máme připravenou rezervu tohoto nového sněhu.“

Vrchol letošní zimy čeká Vysočina Arenu až za měsíc, kdy se v Novém Městě uskuteční čtyřdenní závody Světového poháru v biatlonu.

„To je ještě daleko a zatím je pořád sněhu dost. Na většině trati jsme měli rezervu, přes metr nebo skoro metr sněhu. Takže nám sice ubývá, ale zdaleka ještě nejsme na kritickém stavu,“ uklidňuje Jakeš.

Odlišná je situace na stadionu. „Tam jsme na tom malinko hůř, bylo tam nastříkáno, dejme tomu, 40 až 50 čísel sněhu,“ upřesňuje. „Ale zatím je to pořád v pohodě. Když to půjde takhle – a zatím to podle předpovědi vypadá dobře – tak to bude v pořádku.“

Nově nastříkaný sníh by tak pořadatelé mohli schovat na příští sezonu. „Uděláme vše pro to, aby se ještě do konce února depo zase podařilo naplnit. Uvidíme, jak to půjde,“ říká Jakeš. „Jakmile padne teplota pod nulu, začneme zase stříkat.“