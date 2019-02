Kingsbury je po třetím zlatu nejúspěšnějším akrobatem mistrovství světa

Šestadvacetiletý olympijský vítěz z Pchjongčchangu Kingsbury vyhrál v Park City kvalifikaci i obě semifinále. Ve finále dostal známku 84,89 a druhého Australana Matta Grahama porazil téměř o tři body. Totožné stupně vítězů z loňských her zkompletoval třetí Japonec Daiči Hara.

„Nebylo to perfektní, ale pořád jsem se zlepšoval. Před poslední jízdou jsem byl trochu nervózní, ale věřil jsem, že vyhraju,“ řekl vítěz rekordních 54 závodů Světového poháru. „Draze platím za to, že jezdím ve stejné době jako on, takže místo výher mám spoustu druhých míst,“ dodal na Kingsburyho adresu Francouz Benjamin Cavet, který skončil pátý.

Čeští reprezentanti Daniel Honzig a Mathew Retzer neuspěli v kvalifikaci.

Mezi ženami byla nejlepší Julija Galyševová, která zkompletovala sbírku medailí z MS a získala pro Kazachstán historicky první titul. Druhá skončila Australanka Jakara Anthonyová, třetí olympijská šampionka Francouzka Perrine Laffontová.