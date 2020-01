Šli jsme do rizika, vysvětloval šéf Bauer po Marcialonze

Opravdu mi to sedlo, radoval se dvacátý Řezáč Dosud nejlepšího výsledku v závodech desátého ročníku Visma Ski Classics dosáhl svým 20. místem matador českého dálkového lyžování Stanislav Řezáč. „První dvacítka je umístění, které mi udělalo radost. Zvlášť na Marcialonze, což je specifický, dlouhý a opravdu těžký závod,“ raduje se Stanislav Řezáč. V závodě se podle svých slov cítil dobře. „Snad i líp, než jsem čekal,“ usměje se. „Opravdu mi to sedlo. Zhruba do poloviny závodu mi opravdu dobře jely lyže, v další pasáži byl jiný sníh a tam se mi to trochu zastavilo. Pořád se mi ale dařilo jet tempo s ostatními, dojeli jsme i tu skupinu, která se oddělila a najela asi minutu,“ říká Stanislav Řezáč. Úzký koridor s jedinou stopou před závěrečným stoupáním Cascata závodníkům komplikoval situaci. „Ten průjezd měl v tom nejužším místě snad metr, tam se to div nezastavilo a bylo po závodění. Než se z dvacátého třicátého místa zase rozjedete, mají ti první náskok půl minuty, a to se v takovéto konkurenci prakticky nedá dotáhnout. Nerozumím tomu, proč organizátoři vytvořili takové místo, na všech sedmdesáti kilometrech byla stopa připravená výtečně, sněhu bylo všude dost, dalo se jet dopředu. Je to škoda, spousta závodníků a týmů na to problematické místo upozorňovala už před závodem,“ vysvětluje Řezáč.