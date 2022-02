Běžkyně Janatová byla ve sprintu v Lahti jedenáctá, vyhráli olympijští šampioni

Závody SP v běhu na lyžích v Lahti - sprint volně: Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:58,34, 2. Chanavat (Fr.) -0,04, 3. Skar -0,23, 4. Taugboel (oba Nor.) -0,58, 5. Retivych (Rus.) -0,90, 6. Wang Čchiang (Čína) -7,77, …18. Novák (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 27 závodů): 1. Klaebo 1295, 2. Bolšunov (Rus.) 833, 3. Valnes (Nor.) 535, 4. Niskanen (Fin.) 485, 5. Golberg (Nor.) 474, 6. Jakimuškin (Rus.) 437, ...21. Novák 246, 75. Černý 29, 80. Šeller 24, 91. Pechoušek 16, 97. Fellner 15, 113. Kalivoda 7, 123. Knop (všichni ČR) 5. Ženy: 1. Sundlingová 3:12,86, 2. Ribomová -3,28, 3. Dahlqvistová (všechny Švéd.) -3,67, 4. Digginsová (USA) -3,93, 5. Lampičová (Slovin.) -4,01, 6. Něprjajevová (Rus.) -4,69, …11. Janatová, 25. Beranová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 27 závodů): 1. Něprjajevová 893, 2. Digginsová 684, 3. Anderssonová (Švéd.) 648, 4. H. Wengová (Nor.) 586, 5. Dahlqvistová 529, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 520, …36. Janatová 112, 76. Beranová 19, 89. Hynčicová 11, 108. Nováková (obě ČR) 2.