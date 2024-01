Valnes vyhrál v Oberhofu po sprintu i závod na 20 km, Novák po pádu nedokončil

20 km klasicky s hromadným startem

Muži: 1. Valnes 46:03,0, 2. Nyenget -0,9, 3. Golberg -1,6, 4. Stenshagen (všichni Nor.) -1,75, 5. Pellegrino (It.) -2,1, 6. Hyvärinen (Fin.) -2,2, ...39. Fellner -1:59,7, Novák (oba ČR) nedokončil

Průběžné pořadí SP (po 19 z 34 závodů): 1. Amundsen (Nor.) 1456, 2. Valnes 1227, 3. Golberg 1063, 4. Klaebo (Nor.) 882, 5. Lapalus (Fr.) 807, 6. Nyenget 788, ...21. Novák 445, 73. Fellner 97, 102. Šeller 42, 118. Černý (všichni ČR) 21

13:30 ženy