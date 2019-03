Skvělý záskok, jásal Bauer po úspěchu Jeanneroda na Birkebeinerrennetu

„Je to bomba! Já před závodem říkal, že do desítky budu spokojený, šesté místo je senzační. Alexis výrazně zaskočil za nemocného Ilju Černousova, který bohužel nemohl startovat,“ pochvaloval si po závodě šéf týmu Lukáš Bauer.

„Chtěl bych poděkovat i servisu, protože není možné, aby takový výsledek Alexis zajel na špatných lyžích. Podmínky se přitom neustále měnily, takže testování nebylo jednoduché. Je vidět, že se nám podařilo i v obtížných podmínkách dobře vybrat a namazat, za což jsem rád.“

Kdo nezachytil start, ten v letošním ročníku Birkebeinerrennetu nemohl pomýšlet na nejvyšší příčky. Hned na prvních kilometrech se totiž začalo trhat jak ženské, tak mužské pole a na čele se utvořily několikačlenné skupinky čítající i členy eD system Bauer Teamu.

V té ženské šestičlenné se držela Kateřina Smutná, v nejlepší osmičce mužů zase nechyběl Alexis Jeannerod. Kdo naopak absentoval nejen mezi nejlepšími, ale v závodě vůbec, byl Ilja Černousov, který kvůli zdravotním problémům do Norska vůbec nedorazil, i když se s jeho startem původně počítalo.

Na jeho sedmé místo z loňského ročníku Birkebeinerrennetu ale dokázal letos navázat, a dokonce ho ještě vylepšit, Alexis Jeannerod. Francouzský člen eD system Bauer Teamu se v průběhu závodu pohyboval ve skupince pronásledovatelů za suverénním Petterem Eliassenem, který ujel všem už v první třetině 54kilometrové trati a s přehledem si dojel pro vítězství.

Jeannerod si hlídal pozici v šestičlenné skupince, později už jen v pětici, která bojovala o další medailové pozice, a to až do posledních metrů. Jeannerod finišoval jako šestý a vylepšil si své maximum ve Visma Ski Classics. „Závod byl z jeho strany výborný, byl aktivní, snažil se ostatním nastoupit před cílem. Klobouk dolů!“ chválí Bauer francouzského závodníka.

Téměř shodný vývoj na úplném čele závodu se odehrával i v ženské kategorii, když se na špici postupně osamostatnila Justyna Kowalczyková a její náskok narůstal až do cíle v Lillehammeru, kde slavila stejně jako loni triumf.

Osamoceně pak do cíle přijížděly i další závodnice, protože ženské pole bylo hodně roztrhané. I Kateřina Smutná absolvovala velkou část 54kilometrové trati sama, nejdříve na šestém místě a pak na páté příčce, kterou udržela až do cíle.

„Výsledek je naprosto super. Můj cíl byl do pátého místa, to je vždycky výborný výsledek. Navíc v kontextu tří závodů v řadě, kde bylo ještě bruslení, jiný styl než normálně, plus cestování. Únava se musela nasčítat a Katka se s tím dokázala vypořádat. Potvrzením dobrého výkonu je, že až za ní dojela Korsgrenová s Gjeitnesovou. Bylo vidět, že i špičkové závodnice to koušou a Katka udržela skvělou bilanci,“ těšilo Lukáše Bauera.

Ten byl spokojený i s výkonem dalších dvou členů eD system Bauer Teamu. „Roxane Lacroixová i Jan Antolec jeli dneska dobře, na trati se pohybovali s hodně dobrými závodníky. Takže za mě panuje s Birkebeinerrennetem rozhodně spokojenost.“