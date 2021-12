Novák je lídrem nominace běžců na lyžích pro etapovou Tour de Ski

S Michalem Novákem trenéři nominovali Adama Fellnera, Petra Knopa, Jana Pechouška a Luďka Šellera, který nastoupí jen k úvodnímu sprintu v Lenzerheide.

Sestavu běžkyň tvoří Kateřina Janatová, Petra Hynčicová a Petra Nováková. „Je ale možné, že v průběhu Tour odstoupí i některá z žen, aby se mohly lépe připravit na olympiádu,“ uvedl kouč žen Jan Franc v tiskové zprávě.

S nejvyššími ambicemi míří na Tour Novák, který skončil v distančních závodech Světového poháru ve Skandinávii dvakrát pátý. „Původně jsme chtěli s Michalem celkově útočit na pozice do patnáctého místa, s ohledem na jeho výkony na severu jsme ale začali pošilhávat po vyšších příčkách,“ řekl trenér mužů Vasil Husák.

Nováka čeká pátá Tour de Ski. Dvakrát etapový závod nedokončil a jeho nejlepším výsledkem je 24. místo z minulého ročníku. „Pokud by se mu podařilo přiblížit výsledku Katky Razýmové, bylo by to úplné skvělé,“ připomněl Husák lednové desáté místo Razýmové, letos přerušila kariéru kvůli těhotenství.

Kateřina Janatová

Trenér vkládá naděje i do Fellnerovy rostoucí formy. „Vypadá dobře v tréninku i v závodě. Tak věřím, že se může konečně dostat do třicítky a vybojovat své první body,“ řekl Husák.

Ženy se budou snažit útočit na body zejména při sprintu, posunout by se ale chtěly také na distančních tratích. „Začátek sezony nemůžeme označit za úplně podařený, proto se budeme snažit najít lepší rytmus, abychom se i v distanci přiblížili bodovaným příčkám,“ řekl Franc.

S ohledem na únorové olympijské hry v Pekingu byla Tour de Ski zkrácena z osmi na šest etap. „Myslím, že tenhle formát by nebylo špatné zachovat i v příštích letech, protože Tour bere hodně sil a v tom čtyřletém olympijském cyklu máme jen jednu sezonu, kdy po ní nenásleduje další vrchol,“ konstatoval Franc.

Čeští závodníci se aktuálně připravují individuálně a do Lenzerheide zamíří v neděli 26. prosince. Lyžaře pak v osmi dnech čeká ve třech střediscích šest startů. První dva ve švýcarském Lenzerheide (28. a 29. prosince), další dva v německém Oberstdorfu (31. prosince a 1. ledna) a vrchol je na pořadu tradičně v italském Val di Fiemme (3. a 4. ledna).