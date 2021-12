Na nejlepší už se nedívám jako na jiné, jsem mezi nimi, těší Nováka

Závodí se vám po dvou pátých místech z úvodu sezony líp?

Od té doby jsem jel jenom sprinty a myslím, že v Davosu (11. prosince) jsem zajel nejlepší sprint v životě, přestože jsem skončil čtrnáctý, což nebylo nejlepší umístění. Ale cítím, že jsem ve špičce a že jsem její součástí a na nejlepší se nedívám jako na někoho jiného. Jsem prostě mezi nimi.

Mají z vás soupeři větší respekt?

Samozřejmě jsem to zaznamenal, možná i na trati cítím, že už si na mě dávají větší pozor. Ale nějak extra o tom nepřemýšlím. Nebavíme se, jak já vnímám ostatní nebo jak oni vnímají mě.

Jak jste na tom po nabitém úvodu sezony s fyzickými silami?

Myslím, že je všechno v pohodě. I teď v Drážďanech pro mě byly závody po fyzické stránce jednoduché, necítil jsem, že bych se nějak extra zadýchal nebo že bych v cíli musel spadnout. Myslím, že jsem pořád ve formě, teď jde jen o to, abychom to nějak nepřehnali. Asi to nejde udržet furt, ale myslím, že program jsme udělali vhodně a že jsme na tom dobře.

Tour bude mít nyní jen šest etap místo osmi, jak velká je to změna?

Nezdá se to jako moc velká, ale z pohledu závodníka je to znát hodně. Jsem moc rád, že FIS k tomu v olympijském roce takto přistoupila, protože místo toho, abych přemýšlel, v čem mi to dál do sezony a olympiády uškodí, tak mi to neuškodí a řekl bych, že mi to dokonce i pomůže.

V čem?

Rozzávodím se, ještě víc se dostanu do rytmu. A hlavně z hlediska tréninku nasbírám hodně intenzity. Po Tour si odpočinu, pak přejedeme do výšky, kde uděláme znovu nějaký objem, a ke konci znovu nějakou intenzitu, což je směrem k olympiádě ideální harmonogram.

Máte už Peking v hlavě?

Začnu to víc řešit až po Tour de Ski, aktuálně by to pro mě bylo spíš kontraproduktivní. Není to tak, že se na olympiádu nepřipravuju nebo že nad ní vůbec nepřemýšlím, ale teď je Tour de Ski a pak se uvidí.

Trenér Vasil Husák prozradil, že původně jste na Tour měli ambice skončit do patnáctého místa, ale že je nyní budete posouvat výš.

Že jsem zajel dvě pátá místa, neznamená, že teď budu pokaždé jezdit pátý nebo v top deset. I do distančního závodu v Lillehammeru jsem šel s tím, že by bylo fajn být do patnáctého místa. A toho bych se rád držel i na Tour de Ski. Ale samozřejmě vím, že mám na víc než na patnácté místo.

Na Tour budete startovat popáté, která z předchozích se vám vybaví?

Asi ta před čtyřmi lety, kdy jsem se cítil šíleně špatně (celkově skončil 38.). Byla to katastrofa a vezlo se to se mnou celou Tour. Byl jsem psychicky nalomený, že to už nemá smysl. Chtěl jsem závod skončit, ale nakonec mě trenéři podrželi a dojel jsem do konce. Když tam člověk není ve formě, a přesto má Tour dojet do konce, tak to může být frustrující. Na druhou stranu, když se tam člověku zadaří, tak může jet na vlně.

V čem je tedy Tour nejtěžší?

Hlavně v tom, že se přejíždí na několik míst. Všechno to balení, cestování a změna lokality jde znát.

A co závěrečný výjezd na sjezdovku Alpe Cermis?

Ten je hodně zajímavý. Baví mě, že je od loňska s hromadným startem, což je za mě mnohem zajímavější než hendikep, co se dřív jezdil. Je to velké specifikum, člověk se tam nemůže vydat úplně ze všech sil, protože by tam pak asi úplně zkapal.

Na který závod se nejvíc těšíte?

Těším se do Oberstdorfu, tam se mi zalíbilo na mistrovství světa v minulé sezoně. Val di Fiemme je taková klasika, tratě jsou tam náročné, mají profil nahoru a dolů. V Lenzerheide se bojím, že bude zrádná nadmořská výška.

Prozradíte proč?

Je v rozmezí, kdy člověk neví, jestli už je vysoká, nebo jestli je ještě v pohodě. Je to tam okolo 1400 metrů nad mořem a s tím nemáme úplně nejlepší zkušenosti. Z toho jsem malinko nervózní, ale doufám, že to bude v pořádku. I kvůli tomu jsem před Vánoci strávil pár dní na Božím Daru, což je zhruba 1000 metrů nad mořem.