Běžkyně Janatová a Beranová skončily v Lahti dvanácté ve sprintu dvojic

Světový pohár v běhu na lyžích Lahti (Finsko) Sprint dvojic klasicky Muži: 1. Golberg, Klaebo 16:56,74, 2. Taugböl, E. Northug (všichni Nor.) -4,08, 3. Niskanen, Vuorinen (Fin.) -6,86, 4. Chappaz, Jouve (Fr.) -6,87, 5. Riebli, Grond (Švýc.) -12,97, 6. Barp, Pellegrino (It.) 14,07, ...v kvalifikaci 17. Tuž, Dufek (ČR). Ženy: 1. Sundlingová, Svahnová (Švéd.) 18:51,77, 2. Pärmäkoskiová, Matintalová (Fin.) -24,75, 3. Hennigová, Gimmlerová (Něm.) -25,41, 4. L.U. Wengová, Skistadová -25,58, 5. Fosnaesová, Myhrvoldová (všechny Nor.) -25,89, 6. Kyllonenová, Jönsuuová (Fin.) -37,16, ...12. Janatová, Beranová -1:15,65, v kvalifikaci 16. Havlíčková, Antošová (všechny ČR).