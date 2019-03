Zklamání, přiznala běžkyně na lyžích Razýmová po mistrovství světa

„Ze svých výsledků jsem zklamaná. Určitě jsem do Seefeldu jela s vyššími ambicemi,“ přiznala Kateřina Razýmová v rozhovoru pro facebookový profil lyžařského svazu.

Před šampionátem upínala svoje zraky především k desetikilometrové trati, v níž nakonec byla až ve čtvrté desítce. „Čekala jsem od sebe lepší výkon, ale od začátku mi to nechutnalo a trápila jsem se. Byl to jeden z nejhorších letošních závodů,“ přiznala poté a zkoušela také odhalit, čím to bylo, že se jí nedařilo podle představ.

„Jenže úplně to nevím. Spíš to jen tuším…,“ říkala 27letá závodnice bez bližších detailů do kamery po svém druhém světovém šampionátu. Premiéru měla před dvěma lety ve finském Lahti. „Prostě se to nepovedlo a nemá cenu se v tom dál nimrat, protože teď už tomu člověk nepomůže. Je potřeba se dívat dopředu,“ doplnila Razýmová.

A snaží se o to s optimismem. „Nemůžou se každé závody povést, teď jsem si vybrala ty horší. Důležité je nevzdávat se a bojovat dál. Snad to bude zase lepší.“

Už během šampionátu se svěřila, jak ji nadchla fantastická divácká kulisa. „Je to nezvyk, protože jinde na závody nechodí ani desetina lidí. Ale my už jsme to letos zažili také v Ulricehamnu, kde bylo snad třicet tisíc lidí,“ zavzpomínala Razýmová, za svobodna Beroušková, na lednové závody ve Švédsku.

I ona sama měla v Seefeldu vždycky v hledišti ostrůvek věrných příznivců. O to víc ji mrzí, že výsledky nebyly ideální.