Do polštáře nebrečím, tvrdí lyžařka Havlíčková po ztracené sezoně

Nepředstaví se ani na blížícím se domácím podniku Světového poháru v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě, který se pojede 20. a 21. února. Loni si přitom Havlíčková právě v tomto závodě odbyla premiéru ve Světovém poháru. „Věřím, že budu připravená na příští sezonu,“ přeje si.

Jak jste na tom zdravotně teď?

Celkem dobře. Věřím, že jsem na dobré cestě k návratu. Dělám obrovské pokroky a těším se zpátky.

0 závodů absolvovala v této sezoně. Mohou za to vleklé zdravotní problémy.

Už tedy normálně trénujete, lyžujete?Normálně sportuji, akorát tréninky ještě bývají v nižší intenzitě. Střídám jejich délku i náročnost. Snažím se pracovat na silové i mentální přípravě. Ale nesmím nic uspěchat a musím zůstat trpělivá. Už jsem tomu obětovala tolik, že teď by bylo zbytečné cokoliv uspěchat. Poslouchám lidi kolem sebe, kteří vědí, co dělat a jak tréninky stupňovat. A zároveň musím poslouchat i své tělo.

Zdravotní problémy vás provází už od minulé sezony. Co všechno vás trápilo?

Řada problémů byla dlouhodobých a pak se to nasčítalo. Měla jsem obrovské bolesti holení, trpěla jsem záněty. Byla jsem šíleně unavená, a to jsem jinak byla vždy plná energie. Moc mě to limitovalo. A k tomu jsem ještě na podzim chytila covid, což mě na dlouhou dobu vyřadilo. Do té doby jsem počítala, že budu normálně závodit.

Chystáte se už na příští sezonu?

Ano. Ta letošní se blíží ke konci a zapojit se do ní by bylo zcela nereálné.

Smířila jste se s tím, že jste ve dvaceti přišla o celý ročník?

Nic jiného mi nezbylo. Teď je mistrovství světa juniorů do 23 let, kde jsem pravidelně startovala. Tak se na to dívám v televizi.

Světový pohár v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě Výjimku od ministerstva zdravotnictví pořadatelé dostali, konání 83. ročníku tradiční Zlaté lyže tak nic nebrání. Závody ve Vysočina Areně proběhnou 20. a 21. února kvůli opatřením proti šíření koronaviru bez diváků. „Věříme, že závody v Novém Městě na Moravě proběhnou stejně bezproblémově jako všechny předcházející díly Světového poháru v této sezoně,“ uvedl ředitel běžeckých disciplín lyžařského svazu Lukáš Sacher. Nově budou na programu klasické sprinty a distanční závody na 10 kilometrů žen a 15 kilometrů mužů volnou technikou.

Kromě fyzické bolesti to byl i psychicky náročný rok?

Ano, hodně náročný. Snad jsem si všechny zdravotní trable vybrala alespoň do konce své sportovní kariéry. Ale zvládla jsem to i díky podpoře mých nejbližších. Rodiny, lyžařského svazu nebo trenéra Honzy France, který má úžasný přístup a je taková zlatá duše. Je hezké cítit, že vám všichni přejí, ať se brzy uzdravíte.

Může vám ztracený rok uškodit o to víc, když jste stále ještě v juniorském věku?

Myslím, že ne. Alespoň jsem měla prostor na to, abych zapracovala na slabších stránkách a dalších detailech výkonu, na které jindy není tolik času. Zranění dřív nebo později potká asi každého sportovce. Bylo to složité, ale snad už to mám za sebou a můj příběh bude pokračovat. Třeba z toho nakonec můžu ještě těžit.

Když budeme hledat pozitiva, alespoň jste si všechny trable odbyla v roce, kdy se závodí bez diváků, s řadou omezení a sportovci žíjí v bublinách.

To je pravda. V televizi vypadají závody krásně, skoro jako dřív, akorát se jezdí bez diváků. Ale reálně to pro závodníky zdaleka tak příjemné není. I když závodíte na jakékoliv úrovni, tak pořád je sport o lidech a věcech okolo. Máte kamarády, sice spolu závodíme, ale pak si rádi popovídáme. Zároveň i přátelství napříč zeměmi skoro skončilo, protože na závodech jste jenom se svým týmem a prakticky nikam nemůžete. Tlak na výkon samotný je ještě vyšší a pro každého je to velmi těžké. Ale všichni jsou rádi, že se jezdí. Já alespoň stihla odmaturovat a nastoupit na vysokou školu.

Blíží se domácí závody v Novém Městě na Moravě, kde jste si loni odbyla premiéru ve Světovém poháru. Mrzí vás dvojnásob, že tentokrát zůstanete doma?

Je mi to moc líto. Strašně bych tam chtěla závodit, ale je mi pořád teprve dvacet a takových závodů mám snad před sebou ještě hodně. Věřím v lepší zítřky. Užírat se tím a brečet doma do polštáře nebudu.

17 let bylo Havlíčkové, když jako nejmladší Češka startovala na olympiádě v Koreji.

Budete závody sledovat alespoň doma u televize?

Jasně. U televize bývám hrozně nervózní, ale zase jinak než sama při závodě. Snad se bude Čechům dařit a nervozita nebude třeba.

Jak vidíte šance největších českých nadějí, Kateřiny Razýmové a Michala Nováka?

Moc doufám, že se všem Čechům závody povedou. Díky dobrým výsledkům povědomí o běžeckém lyžování u nás znovu roste. Lidé už se ani mě neptají, jestli jsem ta, co jezdí se zbraní. Katce přeju, aby se dostala do desítky. Fandím i Michalovi. Bylo by fajn, vidět někoho z našich ve finále sprintu.

Až budete příští sezonu sama znovu závodit, jaké máte cíle v olympijském roce?

Na návrat se moc těším a příští zimu chci závodit. Další cíle na to navazují. Mám upravené boty, které vyhovují mému chodidlu. Holeně už bolí méně. Snad je vše na dobré cestě.