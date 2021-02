Dva metry vysoký plot, ostraha... Jak se Nové Město chystá na Světový pohár

„Pravda, nějaké procesy nám sice odpadly, ale jiné zase přibyly. Musíme například zabezpečit areál Vysočina Areny, abychom zachovali bublinu a izolaci sportovců od běžné populace,“ vysvětluje generální sekretář organizačního výboru Světového poháru v Novém Městě Jan Skřička.

Konkrétně to znamená udělat maximum pro to, aby se u tratí během závodů, které budou na Vysočině za čtrnáct dnů, nepohybovali žádní náhodní „houbaři“.

„Budeme mít areál obehnaný dva metry vysokým plotem, který navíc bude hlídat najatá ostraha,“ prozrazuje Skřička. „Nemá cenu nad tím spekulovat, prostě jsou podmínky, za kterých máme závody uspořádat, a s tím nic nezmůžeme. Už taky proto, že situace v České republice, co se covidu týká, není nejlepší,“ dodává.

S tím také souvisí další starost, která pořadatele nemine. Nově se totiž objevila povinnost pětidenní karantény po příjezdu z velmi rizikových zemí vztahující se i na profesionální sportovce.

„O zpřísnění karanténní lhůty ze strany ministerstva zdravotnictví samozřejmě víme. V tomhle směru jednáme a snad by to nemělo být nic, co nemá řešení. Jen je potřeba všechno doladit,“ uklidňuje situaci Skřička.

Obavy z míry infekce

Každopádně na startovní listině se současný stav v Česku rozhodně podepíše. Už teď je například jasné, že chybět budou Norové, v čele s hvězdami Therese Johaugovou a Johannesem Hösflotem Klaebem.

Světový pohár v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě Výjimku od ministerstva zdravotnictví pořadatelé dostali, konání 83. ročníku tradiční Zlaté lyže tak nic nebrání. Závody ve Vysočina Areně proběhnou 20. a 21. února kvůli opatřením proti šíření koronaviru bez diváků. „Věříme, že závody v Novém Městě na Moravě proběhnou stejně bezproblémově jako všechny předcházející díly Světového poháru v této sezoně,“ uvedl ředitel běžeckých disciplín lyžařského svazu Lukáš Sacher. Nově budou na programu klasické sprinty a distanční závody na 10 kilometrů žen a 15 kilometrů mužů volnou technikou.

„Cestování mezi evropskými zeměmi během pandemie stále přináší vysoké riziko nákazy a míra infekce v Česku je vysoká,“ vysvětluje absenci norských závodníků šéflékař Norské lyžařské asociace Öystein Andersen. „Hlavní tedy byla obava možnosti nakažení koronavirem v Novém Městě na Moravě,“ doplňuje manažer norských běžců Espen Bjervig.

A české straně nezbývá než se s takovým vysvětlením smířit.

„Rozhodnutí norské reprezentace vzhledem k epidemické situaci a blížícímu se mistrovství světa chápeme, její neúčast nás nicméně mrzí. A to zejména s ohledem na to, že jsme od nich měli příslib, že do Nového Města na Moravě reprezentanty vyšlou,“ říká Lukáš Sacher, ředitel běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR.

Během tohoto týdne navíc přišla pro české pořadatele další rána, ze startu ve Vysočina Areně se totiž omluvil také vedoucí muž Světového poháru v běhu na lyžích Alexandr Bolšunov. Vítěz lednové Tour de Ski dá přednost přípravě na mistrovství světa v Oberstdorfu.

„Saša se bude celé tři týdny připravovat v Itálii,“ cituje reprezentačního trenéra Jurije Borodavka list R-Sport. „Máme v plánu důkladně potrénovat, já budu v Itálii s ním,“ přibližuje.

Na práci organizátorů nicméně nemá neúčast hvězd žádný vliv.

„My musíme přípravu zvládnout, i když ti nejlepší nepřijedou,“ krčí rameny Skřička. „Není to nic, za co bychom byli rádi, ale jsou to záležitosti FIS (mezinárodní lyžařské federace – pozn. red.) a jejího přístupu k řešení problému,“ dodává.

Český svaz navíc věří, že i tak se na novoměstských tratích objeví celá řada výborných lyžařů. „Je to poslední test před světovým šampionátem, takže to budou skvělé závody,“ nepochybuje Sacher.