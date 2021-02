Bez diváků jsem taková klidnější, říká před Novým Městem lyžařka Janatová

Ačkoli jí nejsou distanční disciplíny vůbec cizí, specializuje se především na sprinty, v nichž je tuzemskou jedničkou. V celkovém hodnocení letošního Světového poháru ve sprinterských disciplínách je aktuálně na 18. příčce a svoji formu chce prodat na domácím světovém podniku v Novém Městě na Moravě, který je na programu o víkendu 20. - 21. února, a hlavně na následném mistrovství světa v Německu.

„Když jsem na těch běžkách začínala, tak jsem chtěla hlavně lyžovat s kamarádama. Neměla jsem žádné ambice být nejlepší, ale hned od začátku mi to šlo a bavilo mě to,“ zavzpomínala 23letá Kateřina Janatová na začátky ve SKI Jilemnice.

V lednu vynechala nyní už členka Dukly Liberec domácí šampionát i podnik SP ve Falunu a místo závodění se vrhla do více než dvoutýdenní vysokohorské přípravy v italském Livignu.

„S trenérem jsme se rozhodli, že to riskneme a vsadíme kartu na pořádný výsledek v Novém Městě a na mistrovství světa, než zajet průměrné výsledky ve Falunu,“ vysvětlila Janatová. „V Livignu proběhlo téměř vše podle plánu, jen kvůli covidových restrikcím se musela speciálně objednávat posilovna a tak. Jinak sněhu bylo opravdu až hodně, místy hrozilo lavinové nebezpečí, takže jsme občas museli upravovat trasy.“

Nevěnovala se tam ale jen tvrdému tréninku na běžkách. „Párkrát jsem neodolala skialpinismu. To mám hrozně ráda a protože jsem začínala na sjezdovkách, tak je to pro mě taková srdcovka,“ přiblížila.

V týmovém sprintu poprvé s Razýmovou

Po italském soustředění ji teď čeká ostrý test ve švédském Ulricehamnu, kde se v rámci SP koná sprinterský víkend, volně se pojedou závody jednotlivců i dvojic.

Bez diváků i bez Norů Výjimku od ministerstva zdravotnictví pořadatelé dostali, konání 83. ročníku tradiční Zlaté lyže tak nic nebrání. Závody ve Vysočina Areně proběhnou 20. a 21. února kvůli opatřením proti šíření koronaviru bez diváků. „Věříme, že závody v Novém Městě na Moravě proběhnou stejně bezproblémově jako všechny předcházející díly Světového poháru v této sezoně,“ uvedl ředitel běžeckých disciplín lyžařského svazu Lukáš Sacher. Nově budou na programu klasické sprinty a distanční závody na 10 kilometrů žen a 15 kilometrů mužů volnou technikou.

„Těším se, protože preferuju právě skate. Bude to pro mě skvělá zkouška, protože tam bude celá národní skupina Švédek, které jsou ve sprintech špičkové a hlavně mají skvěle zvládnutou taktiku. Budu se snažit maximálně to okoukat, ale k tomu chci samozřejmě jako vždycky zajet co nejlepší výsledek,“ plánuje si Janatová.

V Ulricehamnu navíc připravuje jedno zajímavé překvapení. V týmovém sprintu totiž nenastoupí ani s jednou ze svých obvyklých parťaček Terezou Beranovou či Petrou Hynčicovou, ale s celkově nejlepší českou běžkyní na lyžích současnosti Kateřinou Razýmovou. „Vyzkoušíme to spolu úplně poprvé, a to hlavně s výhledem na mistrovství světa. Uvidíme, jak to dopadne, protože Kačka sprinty v poslední době spíš vynechávala. A novinkou bude i to, že pojedu druhé úseky a budu tedy finišovat,“ objasnila jilemnická lyžařka.

Po sprinterském švédském víkendu se Janatová postupně přesune do Nového Města na Moravě na prestižní domácí závod SP, kde je v plánu její méně oblíbený sprint klasicky a 10 km volně. „Tratě a prostředí znám, cítím se tam dobře a vždycky je příjemné závodit doma.“

Letošní 83. ročník tradiční Zlaté lyže však bude pochopitelně bez diváků, ale pro Janatovou je to paradoxně lepší. „Asi bych to neměla říkat, ale nebudu lhát. Atmosféra nebude jako obvykle, ale já jsem bez diváků taková klidnější, takže mi to ani nevadí, nějak jsem si na to už zvykla. S fanoušky mě to spíš jakoby stresuje. Jsem samozřejmě ráda, když tam třeba můžu mít rodinu, ale když na druhou stranu vidím, jak je moje máma nervózní, tak mě to taky znervózní. Ona ani nemůže jíst, když závodím...,“ popsala.

Trénovala hlavně kopnutí nohy do cíle

Janatová oslavila svůj největší dosavadní úspěch v prosinci na Světovém poháru v Drážďanech, kde nejprve ve sprintu ovládla kvalifikaci a pak 9. místem poprvé pronikla do Top 10. Jenže vzpomínky na tento vynikající výsledek mají i hořkou příchuť.

„Poprvé jsem jela semifinále, což bylo super, ale k postupu do finále mi v něm chyběla jen desetina vteřiny, prostě blbé kopnutí nohy do cíle... Proto jsem teď v tom Livignu nedělala v tréninku skoro nic jiného, než kopala nohy dopředu,“ říkala s úsměvem a nadsázkou.

Vážněji už připomněla, že ve sprintech hraje obrovskou roli taktika, která se dá ale těžko pilovat v tréninku. „Hlavně v týmovém sprintu se jede skoro pořád v balíku, kde se šlape na hůlky, strká se loktama a člověk si pořád musí dávat periferně pozor, jestli tam někdo nenajíždí, a vyhodnocovat situaci. Jestli najet do zatáčky první, druhá, nebo radši vzadu. Potřebovala bych k tomu trénink s holkama, které jsou v tomhle nejlepší. Takhle sbírám zkušenosti jen každým závodem,“ konstatovala Kateřina Janatová.

Každopádně už se v individuálních i týmových sprintech zařadila do širší světové špičky, potvrdí to dobrým umístěním v Novém Městě a při vrcholu sezony na MS v Oberstdorfu? „Uvidíme, co ukáže tento víkend, jestli mám natrénovanou dostatečnou rychlost. Pak se budu snažit formu naladit, abych byla se sebou spokojená,“ přeje si Janatová.