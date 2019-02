Házenkáři Zubří začínají řež o play off. Měnily se spojky

„Garantuji, že bude hrát minimálně padesát minut. Jeví se velice dobře. Moc se o něm neví, má dvaadvacet let, ale je to velký talent slovenské házené,“ řekl na adresu akvizice z Topoľčan trenér Zubří Dušan Poloz.

Hlinka ukázal svoje možnosti ve středečním utkání v Zabrze, druhému celku polské soutěže dal šest branek. Zubří podlehlo těsně 27:28, také v předchozím domácím duelu odehrálo vyrovnanou partii – 27:30.

„Zabrze je kvalitní tým. Je důležité, abychom hráli těžké zápasy iv přípravě, aby nás Plzeň nepřekvapila svojí silou,“ zmínil Poloz nedělního soupeře.

Nejen Hlinka zvýší palebnou sílu Zubří na postu spojky. Nečekaný odchod Tillera s Pichem vykompenzuje uzdravená dvojice Válek–Reček, která vynechala celý podzim. Válek zaznamenal v Zabrze pět gólů, Rečka ještě Poloz šetřil.

„Doufejme, že i on zasáhne do jarních bojů,“ přál si kouč Zubří, které je před závěrečnými osmi koly základní části na poslední postupové pozici do play off.

„Všichni víme, že to bude těžké,“ upozornil Poloz, za jehož týmem číhají s dvoubodovým odstupem Dukla Praha a Hranice. Na sedmé Lovosice ztrácí Zubří jeden bod. „Jak zaznělo z Lovosic, play off pro nás začíná už teď. Pokusíme se urvat body už v Plzni.“

Kolik bude stačit bodů na čtvrtfinále, nechtěl Poloz odhadovat. Tuší však, že moc porážek si Zubří už dovolit nemůže.

„Bude to záviset na ostatních výsledcích. Z osmi kol musíme vyhrát aspoň čtyři utkání a možná i pět,“ prohodil Poloz.

Kritická bude pro Zubří série tří zápasů po Plzni. Po domácím dvojboji proti Dukle a Frýdku-Místku jede k předposlednímu Brnu. Na Duklu by už mohl být nachystaný rozehrávač Šustáček, který je po operaci zad.