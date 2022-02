Zubří prolétlo do play off. Výkonnostní vzestup Dokoupila nepřekvapuje

„Loni byl tým hodně nezkušený. Pro kluky, kteří přišli z dorostu, to byla první nebo druhá extraligová sezona, ve které dostali větší herní prostor. Osahali si to. Teď už vědí, o co jde. Navíc přišel Ondra Mika, který dává mužstvu klid,“ poznamenal pivot Jiří Dokoupil; ve 22 letech jeden z nejzkušenějších hráčů na soupisce Zubří. „Body jsme nasbírali hodně brzo. Od toho se odvíjelo naše sebevědomí.“

Už teď Zubří překonalo svůj zisk z uplynulého ročníku, vyhrálo o dvě utkání více a průměr nastřílených gólů zvedlo o tři a půl branky na zápas.

„Výkonnostní vzestup mě nepřekvapuje. Už na konci minulé sezony jsme ukázali, že jsme se adaptovali. Ať už to byla dramatická čtvrtfinálová série s Karvinou, nebo vítězství v nadstavbě o páté místo. Je to přirozený vývoj,“ shrnul Dokoupil.

Sobotní razítko na play off bylo jen formalitou. Po čtvrtině utkání vedli Dokoupil a spol. nad Novým Veselím o sedm branek, náskok si s přehledem pohlídali až do vítězné tečky (31:24).

„Zápas jsme dostali rychle pod kontrolu a ovládli ho,“ těšilo trenéra Petera Dávida, který převzal nadějné mužstvo v létě po Michalu Tonarovi.

Zuberský házenkář Tomáš Mičkal

Jednoznačná výhra nad přímým konkurentem jeho výběr ukotvila ještě pevněji v elitní čtyřce, která bude mít v úvodním kole play off výhodu domácího startu čtvrtfinálové série a také v případném pátém rozhodujícím utkání.

„Pro nás je to klíčové. Jasně se to ukázalo v minulém čtvrtfinále s Karvinou, když šla série do pátého utkání,“ připomněl Dokoupil hořký konec v loňském play off. „A pokud vstoupíte do série 2:0, pak je lehčí urvat jedno vítězství.“

Na třetím místě Zubří odskočilo Novému Veselí o 8 bodů, mezi ně se ještě vklínily Lovosice (-2) a Dukla Praha (-6). Na suverénní dvojici Plzeň-Karviná hledí s odstupem šesti bodů.

„Abychom je dohnali, museli by hodně poztrácet, a to se, myslím, nestane. Budeme chtít udržet třetí pozici,“ plánuje Dokoupil.

Pak by sobotní duel s Novým Veselím mohl být dost dobře generálkou na čtvrtfinále.

„Přeju vám, ať vyhrajete zbývající zápasy, abychom se viděli v play off, a nejlépe proti sobě,“ vzkázal Dávid svému krajanovi a jmenovci Kostkovi na lavičce Veselí.

V Zubří neskrývají medailové ambice. Naposledy si je pověsili na krk před čtyřmi lety a měly bronzovou hodnotu. Od posledního a celkově třetího zuberského titulu uteklo deset let.

„Chci se loučit medailí,“ přeje si křídelník Miroslav Jurka, spolu s Mikou, Mičkalem a brankářem Malinou poslední hrající členové tehdejšího zlatého celku.

Fandové zuberské házené

Loučit s mateřským klubem se bude po sezoně také gólman Šimon Mizera, který během lednového Eura podepsal přestup do norského Elverumu.

„Odchod reprezentanta a brankáře takových kvalit je obrovské oslabení,“ vnímá Dokoupil, že letos jsou zuberské šance na zisk jubilejní 15. extraligové medaile za poslední roky největší.