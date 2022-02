Zubří cílí na elitní čtyřku, formu časuje na play off

„Bohužel pro Bohdana Mizeru skončila nejen letošní sezona, ale je pravděpodobné, že si zahraje až příští rok,“ naznačil trenér Peter Dávid temné vyhlídky bratra reprezentačního brankáře Šimona Mizery.

Prognóza zraněného kotníku křídelníka Dobeše je mnohem příznivější, vrátit by se mohl do měsíce.

Zubří vypadlo v loňském čtvrtfinále extraligy s Karvinou po pětizápasové bitvě, přestože do play off proklouzlo až v závěrečném kole základní části. Letos má už postup do vyřazovací fáze jistý, Karvinou ale ani jednou nedokázalo zdolat.

„Nedaří se nám proti ní zvládat big pointy jako v jiných duelech. Třeba teď jsme se třikrát dostali na rozdíl gólu, ale nevyrovnali jsme,“ poznamenal Dávid.

Slovenský stratég vsadil na zběsilé tempo, které jeho tým vydržel až do konce.

„Jenže jsme selhali v obraně jeden na jednoho. Na 32 vstřelených gólů bychom měli vyhrát i v Karviné,“ je přesvědčený Dávid.

Zubří nestačilo ani střelecké galapředstavení Mořkovského, nejlepší kanonýr extraligy proměnil 15 z 20 pokusů.

„To přitom Karviná na něj hrála od začátku osobní obranu. Proto jsme přešli na variantu se sedmi útočícími hráči, zatáhli se a Lukáš dominoval zejména z druhé vlny,“ uvedl Dávid.

„Herně se Karviné přibližujeme, ale na vítězství to pořád není. Utěšuji se, že do play off je ještě dlouhá doba,“ věří Dávid v progres mladého mužstva, jehož většina hráčů loni teprve sbírala extraligové zkušenosti.

V základní části, která končí 12. března, odehraje Zubří ještě sedm zápasů a cílem je udržet postavení v elitní čtyřce, aby čtvrtfinálovou sérii zahájilo v domácím prostředí.

„Příští utkání nám ukáže směr,“ připomněl Dávid důležitý souboj s Novým Veselím, před kterým má ze třetího místa náskok šesti bodů. Případné vítězství by dalo Zubří razítko na elitní čtyřku.

„Veselí máme co vracet. Na podzim jsme tam odehráli hodně nevydařený zápas. Celkově nám jako soupeř nesedí,“ přiznal Dávid před sobotním utkáním proti nevyzpytatelnému sokovi.

V silách Zubří je třetí místo, které drží o skóre před Lovosicemi. Vedoucí dvojice Plzeň–Karviná je odskočená o šest bodů.

„Potřebujeme se dostat do zápasového tempa, protože zimní přípravu nám rozbily reprezentační srazy a hlavně karantény. V lednu jsme trénovali kompletní jen čtyři dny.“