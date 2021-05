Zase sedmičky! A házenkáře Plzně dělí jedna výhra od titulu

V další vypjaté koncovce, po které si Baník zklamaně posteskl: Ach, ty sedmičky! „Dotáhli jsme to k nim se štěstím a díky bojovnosti. Ale bohužel nám nejdou, nemáme v nich takové zkušenosti,“ povzdychl si karvinský trenér Michal Brůna.



„Nechci to zakřiknout. Ale na sedmičky se poctivě připravujeme. A budu se opakovat, máme dva kvalitní gólmany z širšího kádru reprezentace, kteří je zvládají výborně,“ uvedl kouč Talentu Petr Štochl.

Plzeň v play off dál zvládá sedmičkové dobrodružství. Uspěla v nich ve čtvrtfinále v Kopřivnici, v semifinále na Dukle i minulou středu ve druhém finále. A teď znovu. Kvartet Douda, Tonar, Škvařil a Vinkelhöfer nezaváhal, naopak domácí Nantl s Růžou selhali.

„O výhru jsme se připravili neproměňováním šancí. Ale vzhledem k průběhu zápasu Plzeň vyhrála zaslouženě,“ uznal Brůna.

Když deset minut před koncem Šafránek poslal Plzeň do vedení 19:15, hosté cílili k výhře. Ale rozhodnuto nebylo. Karvinský gólman Mokroš pochytal šance Škvařila s Tonarem, a i když výtečné zákroky přidával také plzeňský Šmíd, domácí se dotáhli. Stehlík 120 vteřin před koncem znovu poslal Plzeň do vedení (20:19), jenže Solák ranou do horního rohu ještě stihl srovnat.

Až sedmičky Karvinou zlomily. „Potřebovali jsme v Karviné aspoň jednou vyhrát. Ale teď to musíme potvrdit doma,“ řekl Štochl.

Čtvrtá bitva se hraje v Plzni už v úterý od 17.10 hodin. Bude to pro Talent zlatý večer?