S tyčí jsme se dobře domluvili, líčil plzeňský brankář Herajt

„Jo, s tyčkou jsme se domluvili dobře. První rána mi šla kousíček kolem boty rovnou do ní. Druhou střelu už jsem na tyčku nohou vytáhl,“ usmíval se po druhé výhře v sérii pětadvacetiletý Filip Herajt.

Zatímco v předchozím duelu v Plzni skvělými zákroky zachránil týmu téměř ztracený zápas, teď prakticky celý proseděl na lavičce. Ale zazářil v pravou chvíli.

Věřil jste si na rozstřel?

S Karlem (Šmídem) máme rozdělené, na koho si věříme víc. Ale teď za Karvinou stříleli i hráči, kteří obvykle na sedmičky nechodí. Když proměnili první dvě, domluvili jsme se, že to zkusím já. A vyšlo to.

Tušil jste, co Nantl a Růža udělají?

Každý střelec má něco oblíbeného. U těch zkušenějších víte, kdo pálí raději dolů, kdo nahoru. Ale u těch mladých kluků moc ne. Musíte se rozhodnout, co uděláte, zabrat co největší prostor, koukat střelci na ruku. Je to pocitové. A o štěstí.

Zvedl vám sebevědomí minulý zápas, který jste odchytal skvěle?

Jsem rád, že jsem se chytil, že se mi povedl. I teď jsem se těšil a cítil se dobře. Obvykle se s Kájou střídáme, ale dnes mu to šlo celý zápas, hlavně v závěru měl skvělé zákroky. Jsem za to moc rád, přejeme si.

Zatím se zdá, že ve finále se víc daří týmu, který hraje venku.

Přesně. Oba zápasy v Karviné jsme si pokazili v posledních deseti minutách. Ten doma zase zachraňovali na poslední chvíli, oni byli lepší. Teď jsme vedli už o čtyři góly, zase nám to stáhli. Je to škoda. V útoku jsme nehráli špatně, ale v závěru jsme nedali dvě tutové šance, to nám cestu za výhrou zkomplikovalo. Raději bych byl, aby to do sedmiček vůbec nedošlo.

Jenže zase jste v nich uspěli.

Je to asi sedmý rozstřel v řadě, který jsem zvládli. A kdyby na ně přišlo příště, zase budeme věřit, že to zvládneme. Ale radši bych vyhrál normálním způsobem.

Utkání provázel velký počet technických chyb. Je znát, že oba týmy už toho mají plné zuby?

Na obou stranách je spousta pomlácených kluků. Ale i tak bylo od nás dnes technických chyb až moc. Je to i tím, že kombinace mají týmy navzájem dokonale přečtené.

Už v úterý můžete doma slavit titul. Jak těžký to bude zápas?

Oni mají poslední šanci vrátit se do série, předvedou u nás to nejlepší, co dokážou. My tomu musíme dokázat čelit a zdolat je. Uděláme všechno pro vítězství, abychom se doma mohli radovat. Ale bude to strašně těžké.