Plzeňská házenkářka Galušková: Už to není jen v našich rukách

Ve 20. kole MOL Ligy sice doma zdemolovaly poslední Stupavu 37:22, ale nenahrála jim překvapivá nedělní výhra Olomouce v hale pražské Slavie. Zora, která drží poslední postupové místo do semifinále, tak má na svěřenkyně trenéra Řezáče stále tříbodový náskok.

„Už to není jen v našich rukách,“ uvědomuje si jedna z opor DHC Veronika Galušková, která nasázela Stupavě osm branek.

Proti Stupavě to bylo povinné vítězství, ale i takové zápasy bývají ošemetné. Platilo to i v tomto případě?

Jsem ráda, že se nám povedlo vyhrát, navíc takovým rozdílem. Papírově jsme byly favoritem, ale letošní sezona je nevyzpytatelná a mohlo se stát cokoliv. Dodržovaly jsme však všechny pokyny, které jsme od trenérů dostaly. A nakonec to pro nás bylo skvělé utkání.

Zvítězily jste o patnáct gólů. Může to týmu pomoci i do posledních dvou zápasů?

Psychicky nám to může pomoct hodně. Ukázaly jsme si, že dokážeme zahrát i takový jasný výsledek.

Do konce základní části zbývají dvě kola. Sledujete soupeřky okolo vás? Šance na play off stále žije, ale už to bude složité...

Samozřejmě sledujeme po očku i ostatní týmy a jejich výsledky, protože postup do play off už není jen v našich rukách. Záleží, jak budou ve zbývajících kolech hrát i ostatní týmy. Sledujeme to a fandíme mančaftům, u kterých potřebujeme, aby vyhrály. Zrovna Slavii proti Olomouci se to však nepovedlo.

V brance dostala příležitost dorostenecká brankářka Adriana Šindelářová. Co na její výkon říkáte?

Pro Adrianu to byla proti Stupavě premiéra. Trochu nervózní na začátku byla, to je normální. Ale hned se jí povedlo chytit sedmičku, to vždycky pomůže. Všichni v týmu jsme ji podpořili, věřím, že i tím se jí trochu ulevilo.

Po reprezentační přestávce jedete do Zlína. Jak na soupeře vyzrát? Ve hře vás udrží pouze vítězství.

Budeme se na Zlín připravovat pečlivě, stejně jako na všechny ostatní soupeře. Nesmíme utkání podcenit, jet do Zlína s chladnou hlavou a prostě vyhrát.