V Kynžvartu se házená nehrála. Soupeřky z Olomouce nepřijely

„Není to pro nás ideální stav. Měli jsme stanovený nějaký program, předzápasovou přípravu atd.,“ popisuje trenér Peter Sabadka a pokračuje. „Situace je pro nás velmi komplikovaná, mám velkou obavu, že vypadneme ze zápasového rytmu a ze sportovní formy. Bylo by pro nás až malou sportovní tragédií, kdyby se zápasy nehrály.“

Plán přípravy na zápas házenkářky nechaly tak, jak byl a místo na Olomouc se připravovaly na Otrokovice, kam zajíždí v sobotu.

„Udělali jsme analýzu videa a následně jsme měli trénink, jehož obsahem byla příprava na Otrokovice. Liga je pro nás dobře rozehraná a chceme pokračovat v našem nastoleném trendu,“ poukazuje Sabadka na úvodní dvě výrazné výhry, s Vršovicemi 36:17 a v Jindřichově Hradci 27:44.

Malou náplastí, aspoň zápasovou, může být čtvrteční druhé kolo Českého poháru v Městské sportovní hale Hvězda v Chebu proti FK Hvězda Cheb. Ta ve druhé lize prohrála na palubovce Havlíčkova Brodu B 35:19 a s Háji Praha 19:31 a v tabulce je poslední.

„Cítíme, že naše aktuální forma a výkonnost je úplně někde jinde a nastoupíme v pozici favorita. Chtěli bychom to potvrdit i na palubovce,“ přiznává kynžvartský trenér Peter Sabadka. Zároveň ale varuje. „Je to derby a to dost vyhrocené. Obávám se, aby se nikdo nezranil před ligou. Náš kádr je dost úzký, dorostenky minutáž dostanou, ale od úvodu nastoupíme v plné síle,“ dodává Sabadka.