Házenkáři Strakonic urvali v baráži s Hranicemi své místo v extralize

Na domácí palubovce Jihočeši porazil celek z Hranic 27:25 a to Strakonickým i přes těsnou prohru na Moravě 21:22 k postupu stačilo. „Že jsme extraligoví? Hezky se to poslouchá,“ usmál se hlavní trenér Strakonic Michal Zbíral. „Je to pro nás obrovská radost a úleva,“ oddechl si kouč.

I když Jihočeši v Hranicích o jeden gól prohráli, měli velkou naději na postup. Přivezli si slibný výsledek, stačilo jim v domácí odvetě vyhrát „jen“ o dvě a více branek. A to se povedlo. „Postup byl blízko už možná v prvním poločase v Hranicích, kde jsme vedli o čtyři pět gólů. Pak jsme však vedení ztratili. I v domácím zápase jsme v prvním poločase vedli, ale ve finále náš postup rozhodla až poslední minela Hranic asi čtyři vteřiny před koncem, takže nervy,“ zmínil Zbíral. Strakonický postup do nejvyšší soutěže nebyl vůbec jednoduchý. Hlavně barážový dvojzápas byl hodně napínavý.

„Naše nezvládnuté začátky druhých poločasů v obou zápasech přinesly trochu nervozity do celé série. Ale napětí ke sportu patří. My jsme teď samozřejmě spokojení, protože doma jsme uhráli opravdu dobrý zápas,“ přidal spokojený kouč.

Teď na strakonické házenkáře, kteří předtím ovládli první ligu, čekají kromě oslav i nezbytné a rychlé přípravy na extraligu.

„Do poslední chvíle jsme netušili, jestli budeme zase hrát první ligu, nebo nejvyšší soutěž. I proto dáváme dohromady tým, který musíme vhodně doplnit. Myslím si, že to bude o dvou až třech hráčích,“ zamyslel se trenér Zbíral.

„Musíme také naplánovat celou přípravu, protože v tomto ohledu se první liga i extraliga liší až o celý měsíc. V tuto chvíli ještě tedy nemáme nic hotové,“ dodal.

I když je postup mezi mužskou házenkářkou elitu jen pár hodin starý, už teď jsou plány pro nadcházející sezonu jasné. „Budeme chtít soutěž udržet,“ uvedl Zbíral odhodlaně.

„Náš tým sice má do profesionálních podmínek jako ostatní kluby hodně daleko, ale je tam čtyři pět soupeřů, se kterými můžeme doma bodovat. A venku dva tři celky, které bychom chtěli porazit. Každopádně nechceme být poslední,“ zdůraznil kouč Strakonic.