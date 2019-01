Plzeň otočila bitvu se Zubřím. Vydřené vítězství, uznal kouč Tonar

„Je to vydřené vítězství,“ uznal kouč Talentu Michal Tonar. „Jsem rád, že jsme se dokázali za nepříznivého vývoje zvednout a skóre otočit. Za to mančaft zaslouží pochvalu, kluci to odjezdili, takhle má nasazení vypadat,“ řekl Tonar.

Ale dlouho na lavičce trnul.

Domácí sice dali první gól, ale pak jen stahovali náskok Zubří. Ve 28. minutě sice J. Tonar, který se po dlouhých jedenácti měsících od zranění kolena znovu zapsal mezi extraligové střelce, snížil na 11:12. Jenže ještě do přestávky Plzeň dvakrát inkasovala. A to ještě další trefa brankáře Maliny přes celé hřiště do opuštěné branky nemohla být uznána, moment předtím zazněl klakson oznamující konec poločasu. „Myslím, že v prvním poločase jsme byli lepší než Plzeň,“ odhadl správně zuberský kouč Dušan Poloz.

Talentu však vyšel vstup do druhé půle. Zvýšil důraz v obraně a víc se začal prosazovat v útoku. Zlomový úsek přišel za stavu 18:19 ve 43. minutě. Domácí pak v rozmezí necelých sedmi minut přetočili skóre na 23:19. Především zásluhou Doudy, který se proti bývalým spoluhráčům blýskl celkem šesti góly. „Naše útočná hra byla v první půli žalostná. Ale poučili jsme se z toho, pak přišla i nějaká ta branka z dálky,“ mínil trenér Tonar, který se hodně snažil točit sestavou. „Už v přípravě jsme kluky střídali po kratších časových úsecích. Musíme být trpěliví, věřím, že se to bude pomalinku zlepšovat.“

Ani vedení 23:19 ale ještě nedalo Plzni jistotu. Po trefě Šindeláře sice vedla na začátku poslední minuty 26:24, jenže hostující Mizera ještě z pravého křídla kontroval. Poslední vteřiny však Talent zvládl bez úhony. „Škoda, že jsme závěr neodehráli víc v klidu, ale se dvěma body jsme spokojení,“ prohlásil Tonar.

„Rozhodla naše pasivní obrana ve druhé půli. A udělali jsme 16 technických chyb. To jsou důvody, proč odjíždíme bez bodu,“ reagoval kouč Zubří Poloz.