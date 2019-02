Boj o extraligové play off graduje, házenkáři Zubří hostí mistra

Před devátými Lovosicemi, kam jedou příští čtvrtek, mají k dobru jeden bod, avsobotu doma hostí od 18 hodin mistrovskou Karvinou, která je opět v čele soutěže.

„Je zcela jednoznačné a nezbytně nutné, abychom vyhráli dva zápasy po sobě. Moc šancí nezbývá,“ uvědomuje si trenér Zubří Dušan Poloz.

Jeho týmu se povedlo v letošní extraligové sezoně zvítězit dvakrát vřadě pouze jednou. I proto žije v napětí.

„Na problémy jsme si zadělali domácími prohrami s Novým Veselím a s Kopřivnicí. Tyhle čtyři body nám chybí. Někde je musíme nahnat. Dva jsme získali na Dukle a další dva musíme urvat v sobotu doma nebo pak v Lovosicích. Poslední dvě vítězství nad Jičínem a v Hranicích jsou povinností,“ ví Poloz, kudy vede cesta do play off.

Vítězství nad Karvinou by bylo překvapením. Obhájci jsou v ráži. Ve středu uspěli na Dukle, která předtím vyhrála jasně v Zubří. Poloz ale duel předem nevzdává.

„Nemáme co ztratit. Karviná moc neprohrává, je favorit celé soutěže. Takové zápasy ale umíme hrát, což jsme dokázali hlavně s Plzní,“ zmínil dvě vyrovnané bitvy proti druhému celku tabulky. „Psychická příprava na zápasy, kdy nemusíme potvrzovat roli favorita, je jednodušší.“

Zubřany bude v sobotu kromě vlastního výsledku silně zajímat také skóre utkání ve Frýdku-Místku, kam zavítají Lovosice. Jeden z těchto tří týmů se totiž do play off nedostane.

Zubří za Frýdkem zaostává o jeden bod. Slezanům hrozilo, že přijdou o dva body za kontumační vítězství nad Karvinou, podle všeho jim ale zůstanou.

„Situace je zapeklitá. Možná nakonec bude rozhodovat bilance našich vzájemných zápasů s Lovosicemi,“ předpovídá.

První utkání vyhrálo Zubří doma 29:26 a ve čtvrtek by se mu jelo do Čech lehčeji, pokud by si vytvořilo po víkendu tříbodový polštář.

„Je zcela jasné, že musíme hrát každý zápas minimálně na hranici svých fyzických možností a proti Karviné ještě přidat kvalitu,“ dodal Poloz.