Pivot Dokoupil: Je paradox, že ve dvaceti jsem ve střední věkové kategorii

Extraligu dospělých jste začal hrát v Zubří v osmnácti. Co byste svým následovníkům poradil?

Hlavně aby příležitost chytili a nebáli se. Do áčka mě hodili před třemi lety kvůli zraněním. Naštěstí jsem se chytil a v kádru zůstal. Zmiňoval to i trenér. Být v takhle mladém věku v základní rotaci v extralize mužů není běžné. Taková možnost se jen tak nenaskytne. Musí jet na sto procent a doufat v nejlepší.

Měl byste patřit mezi opory. Berete roli jednoho z tahounů?

Beru. Na postu pivota nemáme po skončení Tomáše Říhy žádného zkušeného hráče. S Lukášem Hybnerem se o minuty rovnoměrně dělíme. V poslední době hodně vyskočil. Budeme se snažit, aby hra na pivotu zůstala na podobné úrovni, případně šla ještě nahoru. Oba víme, že v takhle mladém věku máme co zlepšovat. Oči na nás jsou upřené. Věřím, že se nám podaří se s tlakem vyrovnat.

V červnu jste absolvoval reprezentační kemp v Zubří. Jak moc vám tyhle akce pomáhají?

Bylo to hodně specifické. Sešli jsme se po tříměsíční pauze a po dlouhé době jsme poprvé drželi balon. Kvalita byla vysoká. Tréninky jsou na sto procent, každý souboj, všichni se chtějí ukázat. Jsou tam hráči ze zahraničí, špička z extraligy. Soutěživost a nasazení v trénincích jsou enormní. Člověk trochu přičichne k většímu profesionalismu. Motivuje, když vidí některé kluky, s kterými hrál v extralize, jak se posunuli v zahraničí.

Co přinesl nový trenér Michal Tonar?

Nový herní projev, hlavně systém obrany. Byli jsme zvyklí bránit v lajně. Trenér preferuje primárně obranu s jedním vysunutým hráčem, byť ji můžeme zasunout. Zpočátku jsme si docela zvykali, ale pomalu chápeme, co trenér chce.

Sezonu si zpestříte evropskými poháry. Jak jste přijali los, který vám přidělil švýcarský Sankt Gallen?

Moc jsme nechtěli na Kypr a už vůbec ne Nové Veselí, takže to dopadlo docela dobře. Soupeř je kompromisem kvality a dostupnosti.