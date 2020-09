Zubří vstupuje do extraligy s otazníky. Tým mladíků chce překvapit

12:01

Zatímco loni mluvili o medailovém pódiu, letošní ambice házenkářů Robe Zubří jsou před víkendovým zahájením extraligy skromnější. „Víme, jak to bude hodně složité, tým je mladý. Zkušenosti budeme sbírat za chodu, abychom byli na nějaké úrovni před play off. Samozřejmě první krok je, abychom se do něho dostali,“ prohodil nový trenér Michal Tonar.