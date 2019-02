Boj o čtyřku. Musíme vyhrát domácí zápasy, burcuje jičínský trenér

Pět zápasů před koncem základní části mají na svém kontě víc bodů, než v minulých dvou ročnících získali za celou. A dnes se jičínští házenkáři mohou dále přiblížit tučným bodovým rokům, které měly svůj vrchol v roce 2013 ziskem mistrovského titulu.

Avšak tato historie je před dnešní dohrávkou 18. kola asi zajímá nejméně ze všeho. V duelu s Kopřivnicí totiž půjde o něco v tuto chvíli mnohem zajímavějšího. Úspěšnější tým si totiž přiblíží naději jít do play off jako jedno z družstev elitní čtyřky, což dává pro klíčové čtvrtfinále v následném play off podstatnou výhodu.

„Pět kol před koncem to tak opravdu vypadá. Máme stejně bodů jako Kopřivnice a pokud chceme na umístění v nejlepší čtyřce pomýšlet, musíme vyhrát hlavně zbývající domácí zápasy. Včetně toho dnešního,“ uvedl trenér Jičína Petr Mašát před večerním duelem pátého se čtvrtým.

Mohlo by se vám to povést, na Kopřivnici váš tým v poslední době umí a na podzim jste tam vysoko vyhráli. Vypadá to, že na ni znáte recept.

Že se nám za ten rok a půl, co jsem u týmu, právě na tohoto soupeře daří, je pravda. Je ale také pravda, že jde o kvalitního soupeře, který má v týmu šikovné kluky, kteří ač jsou ještě mladí, už spolu hrají dlouho. Na letošních výsledcích to je vidět, nečeká nás nic lehkého, ale věřím, že to zvládneme.

Všichni ostatní už mají utkání tohoto kola za sebou, vy hrajete kvůli televiznímu přenosu ve všední den, není to trochu komplikace?

Opravdu mám radši, když hrajeme o víkendu, protože kluci chodí do práce a v týdnu to mají komplikovanější. Naštěstí ale nemusíme nikam cestovat, v tom máme výhodu.

Co pozdní začátek zápasu, který je v této soutěži také méně obvyklý?

V tom problém už vůbec nevidím, protože my trénujeme hlavně právě večer.

Před sebou máte pět posledních zápasů, které mohou vaše postavení po základní části hodně ovlivnit. Jak vidíte vaše šance skončit v nejlepší čtyřce?

To se uvidí, ale nemáme to špatně rozehrané, navíc by nám měl vyhovovat los, hrajeme třikrát doma.

Ale už o víkendu jedete do Plzně, která extraligu vede, a tam to budeme mít hodně složitě.

Budeme, na druhé straně jde o soupeře, na kterého v poslední době docela umíme. Před dnešním a nedělním zápasem jsem si dal za cíl, že z nich budeme mít dva body, ale doufám, že by jich mohlo být i víc.

Jičínu se letos v extralize daří a útočí na horní příčky, což oproti minulým létům znamená zlepšení. Čemu to připisujete?

Tomu, že za ten čas, co jsem u týmu, si všechno sedlo, navíc jsme kádr vhodně doplnili. A hodně nám pomáhá, že se vytvořila výborná parta. Sezona se však bude hodnotit, až skončí, pak uvidíme, jaká byla.