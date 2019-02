S takovým výkonem dostaneme v Plzni přílož, varuje jičínský gólman

Především výkon v útočné fázi byl ve středeční dohrávce žalostný, vždyť Ronal zaznamenal do poločasu pouze sedm branek.

„Nevycházelo nám vůbec nic. Hlavně v útoku jsme se neprosazovali z nejvyloženějších šancí, po tomhle na výhru pomýšlet nemůžeme,“ uvedl po nepovedeném domácím utkání brankář Jičína Filip Veverka. Pokud chtějí házenkáři Jičína stále bojovat o elitní čtyřku pro play off, potřebují v neděli v Plzni vyhrát. Proti druhému týmu tabulky to bude nesmírně těžký úkol, ale Východočechům se na Plzeň daří. Letos už ji dvakrát porazili.

„Nezbývá nám než věřit, že Plzeň znovu porazíme, když už se nám to letos dvakrát povedlo. Ale pokud předvedeme stejný výkon jako proti Kopřivnici, tak v Plzni dostaneme přílož,“ uvědomuje si Veverka.

Právě utkání s Kopřivnicí, která na palubovce Jičína vyhrála po 15 letech, ukázalo, že ne všechno vychází podle představ. Spousta technických chyb a střelecká nemohoucnost, to byly největší problémy.

Závěr základní části M. A. T. Plzeň - HBC Ronal Jičín, neděle (10.30)

Ronal Jičín - Frýdek-Místek, 2. března 2019 (18.00)

Zubří - Ronal Jičín, 9. března 2019 (18.00)

Ronal Jičín - Handball Brno, 16. března 2019 (18.00)

„Špatný výkon přišel v opravdu nejhorší možnou chvíli, prohráli jsme přímý souboj o elitní čtyřku, ale musíme uznat, že Kopřivnice byla o hodně bojovnější. My proto musíme vybojovat nějaké body v Plzni,“ řekl kapitán Jičína Martin Bareš.

Ronal zaznamenal druhou prohru za sebou a z plánovaného boje o nejlepší čtyřku se může stát ještě tuhé zápolení o elitní osmičku zajišťující play off. Jičín však vše má ve vlastních rukou. Na deváté Lovosice má náskok pěti bodů a do konce základní části zbývají čtyři kola.

To už by musel být opravdu obří výpadek, aby svěřencům trenéra Petra Mašáta play off uteklo. Zajistí si ho Jičín už v Plzni a najde tím ztracenou sebedůvěru?