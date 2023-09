Nehraju, nechci přenést na klub kletbu, žertuje eso lovosické házené

„Ale možná bude lepší, když nenastoupím. Když se prohrálo poprvé až se mnou, nerad bych přenesl na klub nějakou kletbu,“ pronesl v žertu 40letý veterán. Na zápas se samozřejmě těší. „Máme co napravovat. Rád bych si připsal vítězství v zápase, který má na české poměry jedinečnou atmosféru,“ přeje si bývalý reprezentant.

Duel startuje na lovosickém zimáku v sobotu v 19.15 a bude vrcholem Házenkářského festivalu, gigantického mládežnického turnaje. „Celá akce je unikátní tím, kolik lidí se na tom podílí. Bez všech těch nadšenců by to nešlo. Stojí to velké peníze, ale jsou skvěle investované, je to obrovská show a vizitka pro klub,“ tvrdí lovosický ředitel Vojtěch Srba.

Opět se čeká velká návštěva, loni padl rekord - 2 589 fanoušků. „Hrát před takovou kulisou je zážitek, kluci z jiných klubů nám můžou závidět,“ těší se i opora Jan Kupa.