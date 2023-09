Nebuďme negativní, velí lovosický lídr Horák po prohrané bitvě s Brnem

Otvírák na zimním stadionu = vítězství, platilo pět let. Před rekordními návštěvami házenkáři Lovosic skládali jednoho soupeře za druhým. Až do loňska. Plzeň byla první, kdo extraligovým Lovcům pokazil jejich velkolepou akci a v sobotu se to samé povedlo Brnu. Ani 2 287 fanoušků domácím nepomohlo, hosté urvali výhru 25:24.